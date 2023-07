แคมป์สุดเข้ม “THE WAY Artist Intern Camp” 4 วัน 3 คืน รวมมืออาชีพอัดทักษะโค้งสุดท้าย เตรียมน้องมัธยมสู่รอบ Final 6 สิงหาคมนี้

THE WAY Artist Intern Camp แคมป์ศิลปินอินเทิร์น เดินทางมาถึงการอัปสกิลทักษะกับการเรียนรู้โค้งสุดท้ายให้ศิลปินอินเทิร์นวัยมัธยม 8 วง ปิดโรงแรม 4 วัน 3 คืน เปิดแคมป์ติวเข้มๆแน่นๆจุกๆ กับกิจกรรมรอบกองเพลง เปิดประสบการณ์แบบมืออาชีพที่หาที่ไหนไม่ได้WAY-T Creation และทีมงานโดยมี พี่นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล HeadMaster และเหล่า Guideliner รวมทั้ง Camp Master พี่โอ๋ เจษฎา สุขทรามร หรือ “โอ๋ ดูบาดู” ช่วยกันติวเข้มโค้งสุดท้ายให้น้องๆ 8 ทีมมัธยม คือ วง หางนกยูง จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร , วง แดนสนธยา จากโรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ , วง MORSOR จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จ.ภูเก็ต , วง WHITE LIE จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพฯ ,วง MARKET FEEL จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จ. นนทบุรี , วง SWEET DANGER จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายการศึกษานานาชาติ จ.ชลบุรี , วง EYERICE จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน จ.กรุงเทพฯ และ วง TRACKTONES จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.กรุงเทพฯน้องๆทุกคน สนุกสนานกับ Class Performance ของ จ๋าย-ไททศมิตร, Class Dolby Atmos ที่สตูดิโอ กันตนา กับ พี่อู่ Kidnapper, Class Songwriting กับ โอ แว่นใหญ่, Class Professional Mindset กับ น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา น้องๆทั้งสนุกสนาน ได้ความรู้ และได้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2566 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม พบกัน 6 สิงหาคมนี้ ในฮอลล์คอนเสิร์ตมาตรฐานระดับโลก TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICON SIAM รับบัตรชมฟรี! ได้ที่ Ticketmelon หรือ รับชมผ่าน Live สดพร้อมกันทาง True ID ได้ทั้งช่องทางแอพพลิเคชั่น Web และกล่อง TrueIDติดตามหาความเคลื่อนไหววงอาร์ตติสวัยมัธยมกับโปรเจกต์ THE WAY Artist Intern Camp ทาง www.TheWayArtistInternCamp.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 097-231-0386 Email : thewayproject2023@gmail.com และ LINE Official Account : @TheWayAIC#TheWayAIC #แคมป์ศิลปินอินเทิร์น และ ติดตาม รายการ The Way Artist Intern Camp ทุกวันพฤหัส 20:00 น. ทาง YouTube The Way Artist Intern Camp