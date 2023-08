ICEPADIE บล็อกเกอร์ชื่อดัง เปิดตัวแบรนด์ Mignoné (มิญอเน่) เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ Skincare Routine รุกตลาดแบบ Word-of-mouth จากผู้ใช้จริง ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย

Mignoné (มิญอเน่) แบรนด์สกินแคร์สัญชาติไทย ภายใต้ผู้บริหารน้องใหม่ ICEPADIE หรือ ไอซ์ – ภาวิดา ชิตเดชะ บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้คร่ำหวอดในแวดวงบิวตี้ของบ้านเรามาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ต่อยอดประสบการณ์และความสำเร็จ จัดงานแถลงข่าว “Mignoné Party” เปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ Mignoné (มิญอเน่) สกินแคร์รูทีนน้องใหม่ล่าสุด ในคอนเซ็ปต์ Easy, Effective, Experience and Eco friendly เพื่อตอบโจทย์คนรักผิวยุคใหม่ให้สนุกกับการดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยน ในราคาที่จับต้องได้ เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ Skincare Routine รุกตลาดการพูดแบบ “ปากต่อปาก” หรือ Word of mouth marketing การตลาดจากผู้ใช้จริงจนเกิดการ “ใช้ดีบอกต่อ” ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย และตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท ภายในปี 2567 นี้ คุณไอซ์ – ภาวิดา ชิตเดชะ CEO แบรนด์มิญอเน่ เปิดเผยว่า “ไอซ์มีความเชื่อว่า “เมื่อเรารักอะไร เราจะดูแลสิ่งนั้นเป็นอย่างดี…” ดังนั้น การเริ่มสร้างแบรนด์จากความรัก มักจะมาพร้อมคำว่า “ดีที่สุด” จึงมีแนวคิดอยากให้ทุกคนที่รักสวยรักงาม ได้รักผิวของตัวเอง ได้ Enjoy ระหว่างทางที่สร้างผิวสวยด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้คุณได้มีผิวสวยในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง ซึ่งที่มาของชื่อแบรนด์ Mignoné (มิญอเน่) นั้น มาจากคำว่า Mignon (มินญอง) ในภาษาฝรั่งเศส แปลความหมายได้ว่า น่ารัก, เล็กและงาม ที่เติมกิมมิคตัว é เข้าไปเพื่อเพิ่มความน่ารัก ขี้เล่นมากขึ้น จนกลายมาเป็น Mignoné (มิญอเน่) ชื่อแบรนด์สกินแคร์ที่สุดแสนจะน่ารัก น้องใหม่ตัวจิ๋วที่จะช่วยสร้างผิวสวยให้คุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านผลิตภัณฑ์รูทีนดูแลผิวหน้า ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. Mignoné Milky Cleansing Gel เจลทำความสะอาดผิวหน้าเจลทำความสะอาดผิวหน้า, 2. Mignoné Skin Booster Toner โทนเนอร์เตรียมผิวบำรุงหน้า, 3. Mignoné Everyday Serum เซรั่มบำรุงผิวหน้า และ 4. Mignoné Clear Skin Serum เซรั่มปัญหาสิวและผิวมัน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกหลังจากที่ได้คร่ำหวอดในแวดวงบิวตี้มายาวนาน ให้สมกับสโลแกนที่ว่า “Love me, Love my skin, Love Mignoné” และในอนาคต Mignoné ยังวางแผนแตกไลน์ผลิตภัณฑ์กลุ่มผิวกายออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องภายใน 3 ปีอย่างแน่นอน” “อีกหนึ่งจุดแข็งของ Mignoné คือ การคร่ำหวอดในแวดวงบิวตี้เป็นเวลานานกว่า 10 ปี เราเข้าใจอินไซต์และธรรมชาติของผิวผู้หญิงเป็นอย่างดี บวกกับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มากมายในฐานะบล็อกเกอร์ อีกทั้งยังได้ทำงานกับน้องชายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์คอยให้คำปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานวิจัยตลาดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยผู้บริโภค เราจึงมีความเข้าใจตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างดี ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในเชิง R&D และ Customer Insight Research ปรับสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยาวนานกว่า 2 ปีเต็ม จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ Mignoné เพื่อมุ่งมั่นที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างไร้ที่ติโดยมีผลวิจัยรองรับมาตรฐานชัดเจน นอกจากนี้แพคเกจจิ้งของแบรนด์ยังเป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม (ECO-Friendly Products) เป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”คุณไอซ์ – ภาวิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่ทางแบรนด์เลือกใช้คือการทำโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียที่เน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ประกอบกับการใช้เคสรีวิวที่มีการทำคอนเทนต์เข้าใจง่าย เน้นการบอกต่อความรู้สึกที่ทำให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภค รวมถึงการบอกต่อแบบ Word-of-mouth จากผู้ใช้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทุกคน และการใช้บล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ มารีวิว ก็เป็นการตลาดปากต่อปากเช่นกัน ซึ่งเป็นแนวทางการทำตลาดอย่างหนึ่งที่ทาง Mignoné เลือกใช้สื่อสารถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นร่วมด้วยแคมเปญต่างๆ หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปอีกด้วย ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายจะเน้นขายแบบผ่านออนไลน์ 100% เช่น Shopee, Line Shopping, Tiktok Shop, Line@ เป็นต้น เพราะมองว่าการขายสินค้าออนไลน์จะเข้าใกล้ลูกค้าได้มากที่สุด และสะดวกกับการช็อปปิ้งจ่ายเงินง่าย โอนผ่านระบบมือถือ ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่อยู่กับจอโทรศัพท์อยู่แล้ว และที่สำคัญยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อีกด้วย”สนใจสามารถหาซื้อ Mignoné (มิญอเน่) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ช่องทาง Line@ mignone และติดตามอัพเดทข่าวสารจากทางแบรนด์เพิ่มเติมได้ที่ Instagram: @mignone.officialช่องทางการจัดจำหน่ายShopee : shopee.co.th/mignone.officialLine Shopping : https://shop.line.me/@mignoneTiktok Shop : https://www.tiktok.com/@mignoneofficial?_t=8eV3KMNRuO0&_r=1Line OA : https://lin.ee/Lp6H02X#Mignone #MignoneParty #ICEPADIE