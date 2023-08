WHOOP FESTIVAL 2023 เทศกาลดนตรี K-Hiphop ที่ยกไลน์อัพศิลปินระดับท็อปมาให้ชาว Whooper ได้มันส์เต็มพิกัด 28 ตุลาคมนี้

ใครเป็น Whooper เตรียมกู่ร้องให้สุดเสียง เพื่อต้อนรับการกลับมาของ WHOOP FESTIVAL 2023 เทศกาลดนตรี K-Hiphop สุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนเคยประทับใจ ปีนี้พร้อมพาท่องไปใน WHOOP WORLD เพื่อชมโชว์สด ๆ สุดพิเศษจากบรรดาแรปเปอร์ตัวพ่อแห่งยุค zจะมาระเบิดความร้อนแรงและความมันส์ให้ล้นทะลักตลอดคืน!หลังจากผู้จัดอย่าง บริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จำกัด (THE DnD) ผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ (Content Creator) ค่อย ๆ เปิดเผยไลน์อัพมาให้แฟนเพลงได้ลุ้นกัน ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วกับไฟนอลไลน์อัพ ยกทัพศิลปิน K-Hiphop ระดับท็อป จนหลายคนเตรียมพร้อมวอร์มนิ้วรอกดบัตร เพราะในงานนี้เราจะได้พบกับAsh Island : แรปเปอร์หนุ่มสุดฮอตฉายา เจ้าพ่อเพลงอกหัก ขวัญใจชาว K-Hiphop จากรายการ High School Rapper 2WONSTEIN : แรปเปอร์ผู้ที่มาพร้อมเอกลักษณ์ในการร้องที่โดดเด่น เตรียมมาสร้างสีสันและมอบความสนุกไปกับเพลลิสเพลงฮิตที่คุณติดหูBIG NAUGHTY : เขาคนนี้คือศิลปินที่ชาว K-Hiphop หลายคนรอคอย เจ้าของเพลงฮิตมากมาย ที่พร้อมจะมาเขย่าความมันส์บนเวทีและ BOBBY : แรปเปอร์ตัวท็อป ผู้ชนะ Show Me the Money 3 และสมาชิกวงไอดอลชื่อดัง iKON พร้อมแล้วที่จะมาระเบิดความสนุกแบบฉุดไม่อยู่งานนี้เหล่า Whooper เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเต็มอิ่มไปกับประสบการณ์ทางดนตรีที่เหนือระดับ สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์อันน่าทึ่งจากโชว์สุดร้อนแรงของ 4 ศิลปินจนไม่อาจละสายตากันได้ใน WHOOP FESTIVAL 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC พระราม 9 บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 / 3,900 / 4,900 และ 5,900 บาท จำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ 5 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปทาง The Concert Application หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ Whoop_fest และ THE DND #WhoopFestBKK2023 #WhoopFestival2023 #AshIsland #WONSTEIN #BIGNAUGHTY #BOBBY #THEDNDTH#WhoopFestBKK2023#WhoopFestival2023#AshIsland#WONSTEIN#BIGNAUGHTY#BOBBY#THEDNDTH