เฮิร์ตทั้งประเทศ! “PROXIE” ส่งซิงเกิ้ล “เจ็บอยู่” (Hurting) เพลงเศร้า เคล้าน้ำตา ถ่ายทอดอารมณ์อกหัก กลิ่นอายยุค90

ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ รอนาน 6 หนุ่มวงอย่าง “กร วรรณไพโรจน์, โชกุน ปวริศร์, อองรี ออสการ์, กัน รัชชานนท์, วิคเตอร์ วรเมธ” และ “คิม ปัณณธร” บอยกรุ๊ปแห่งยุค จากค่าย “bROTHERS Music (บราเธอร์ มิวสิก)” โดย “ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี” ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด อย่างหนึ่งในเพลงซึ้ง ๆ จากอัลบั้มเต็ม มาเรียกน้ำตาให้เหล่ายูสเซอร์ (User) ช่วยปลอบใจ หลังเปลี่ยนสถานะเบลอ เป็นสถานะเฮิร์ท เจ็บพร้อมกันทั่วประเทศ จนส่งแฮชแท็ก #PROXIE_เจ็บอยู่ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ และไต่ลำดับ Trending for music เพลงมาแรงบนยูทูบแบบไม่มีแผ่วเจ็บอยู่ (Hurting) เพลงใหม่ล่าสุดของ PROXIE ที่ได้ เจนพัฒน์ มนตรีเลิตรัศมี จาก Mad Puppet Studio โปรดิวเซอร์มือทองของวงการเพลงไทยที่คุ้นเคยกับสมาชิกวง PROXIE จากครูผู้ฝึกสอนพาร์ทดนตรี ในรายการ The BROTHERs Thailand งานนี้ครูเจนได้ร่วมสร้างสรรค์เพลงนี้ ร่วมกับ ปิยวัฒน์ มีเครือ มือกีตาร์และนักแต่งเพลงฝีมือดีแห่งวง 25hours สะท้อนกลิ่นอายวัยรุ่นยุค 90 แบบจัดเต็ม ทั้งเสียงกลองและกีต้าร์ ในช่วงยุคเทป “คาสเซ็ท” ส่วนเนื้อหาอารมณ์เพลงนี้ และเอ็มวี ทั้ง 6 หนุ่ม ปรับโหมดให้อยู่ในอาการอกหัก ซึ้ง เศร้า เคล้าน้ำตา ขัดกับลุคสดใส แสบซน ขี้เล่น งานนี้ทั้ง 6 หนุ่ม โชว์ฝีมือการแสดงในเอ็มวี และการถ่ายทอดอารมณ์เพลงอกหัก ออกมาเป็นสไตล์ PROXIE ได้เป็นอย่างดีPROXIE กล่าวว่า “สำหรับเพลงเจ็บอยู่ (Hurting) เป็นอีกหนึ่งเพลง ที่พวกเราตั้งใจทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ฟังกัน ในพาร์ทของการร้องเพลงนี้ เราใช้การร้องสไตล์ยุค 90 คือเป็นการร้องที่ค่อนข้างคลีน เทคนิคการร้องอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เน้นใช้เนื้อเสียงที่แท้จริงของพวกเรา รวมถึงพวกเรายังโชว์ฝีมือการแสดงในเอ็มวี และการถ่ายทอดอารมณ์เพลงอกหักออกมาเป็นสไตล์ PROXIE อยู่ครับ ทุกคนอาจจะชินกับการที่พวกเราสดใส ขี้เล่น เฮฮา แต่เคยมีคนกล่าวไว้ว่าคนที่สดใส ขี้เล่น เมื่ออกหัก จะเศร้าและเจ็บที่สุด เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเวลา PROXIE ต้องตกอยู่ในอาการเจ็บอยู่ (Hurting) จะเป็นอย่างไร ฝากติดตามฟังและชมเอ็มวีใหม่ของพวกเรา และติดตามตารางงานอัปเดตของพวกเรา ได้ทุกช่องทาง Official ของ PROXIE นะครับ”แฟน ๆ ฟังเพลง “คนไม่คุย (Silent Mode)” และมิวสิควีดีโอแบบเต็ม ๆ ได้แล้ววันนี้ ที่ Youtube: PROXIE - เจ็บอยู่ (Hurting) และติดตามเบื้องหลัง และความเคลื่อนไหวของ 6 หนุ่มวง PROXIE ได้ทาง Facebook : proxie.officialth , Instagram : proxie.officialth , Tiktok : proxie.officialth , Twitter : proxie_official และ รวมไปถึงรับฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง