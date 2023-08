พุ่งต่อ! “CDGuntee” กับงานภาพสุดอินเตอร์ ใน MV “HOP OUT” ผลงานกำกับ ของ จีน คำขวัญ

จากอัลบั้ม OMW! โปรเจ็คท์การร่วมมือระหว่าง SONY THAI และ SONY MUSIC THAILAND ที่ตั้งใจจะยกระดับงานภาพ Music Video ไปอีกขั้น ด้วยการใช้กล้องและอุปกรณ์ของ SONY เพื่อสร้างงานภาพที่มีความ Cinematic ผ่านมุมมองของผู้กำกับงาน Music Video และโฆษณา ชื่อดัง “จีน คำขวัญ” ที่มาถ่ายทอด ตัวเพลงที่พูดถึงความกล้าในการเดินหน้าตามความฝัน โดยไม่สนคำวิจารณ์ที่ฉุดรั้ง ด้วยการถ่ายทำสุดท้าทายในแบบ Long Take ผ่านสิ่งกีดขวาง เพื่อสื่อถึงความไม่หยุดยั้ง ต่อเนื่อง แม้มีอุปสรรค เมื่อรวมกับการแสดงของ CDGuntee ที่ใส่ทุกอย่างลงใน Music Video ให้แฟนๆ ได้อินไปกับ Attitude และความเดือดของเพลง HOP OUT ได้แบบสุดๆ สามารถรับชม ได้แล้ววันนี้เมื่อถามถึงการถ่ายทำ Music Video ครั้งนี้ “จีน คำขวัญ” ผู้กำกับชื่อดังตอบว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ได้ร่วมงานกับ Sony Music และ CDGuntee ที่เพิ่งได้ปล่อยอัลบั้มแรกออกมา เราชอบไดเรกชั่นใหม่ของเค้า จริง ๆ เราไม่ค่อยได้ทำเพลง HIP-HOP เท่าไหร่ แล้วได้ทำเพลง HOP OUT ซึ่งเป็นเพลงที่เลือกไปตามเส้นทางของตัวเอง ในแบบของฉันเอง ผลลัพธ์ที่ออกมา รู้สึกภูมิใจในผลงาน เป็นงานค่อนข้างยาก เพราะว่าเป็นเทคนิคที่เราไม่เคยทำ แต่ด้วยความที่อุปกรณ์ (SONY Cinema Line FX30) compact สะดวกกว่า ดีในแง่การเคลื่อนตัว สามารถควบคุมให้มันอยู่ในเงื่อนไขของเราได้มากกว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาชอบมากๆ เป็นลุคของภาพที่มีทั้งความ Masculine และ Authentic เป็นธรรมชาติ ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับ CDGuntee ซีดีเฟรนด์ลี่ ทำงานง่ายมาก ได้หมดเลย ทำได้ทุกอย่าง พร้อมลุยกับทุกภาพที่เราอยากได้”ติดตามชมมิวสิกวีดีโอเพลง “HOP OUT” ได้วันนี้ที่ Link MV 🔥 https://youtu.be/mnsvSGiRd3Q