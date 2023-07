“789TRAINEE” โชว์สกิล เพลง “THIS TIME” ซิงเกิลที่ 2 ของรายการ "789SURVIVAL"

อัพเลเวล พัฒนาสกิลทั้งการร้องการเต้นกันมาอย่างเต็มที่ สำหรับเหล่า 789TRAINEE ล่าสุด SONRAY MUSIC โดย TADA Entertainment พร้อมปล่อยเพลง THIS TIME ซิงเกิลที่ 2 จากรายการ 789SURVIVAL มาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันแบบเต็มอิ่ม โดยเพลง THIS TIME เป็นเพลงแนว POP / R&B ที่พูดถึงช่วงเวลาที่ 789TRAINEE ทั้ง 24 คน ได้มีประสบการณ์ร่วมกันผ่านการทำมิชชั่นต่าง ๆ ในรายการ 789SURVIVAL และการใช้ชีวิตด้วยกันใน 789HOMEเพราะว่าวันนี้เราไม่รู้ว่า วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร วันข้างหน้าของเราแต่ละคนจะเติบโตแตกต่างกันไปบนเส้นทางไหน สิ่งที่เราทำได้คือการทำเวลานี้ที่เรายังอยู่ด้วยกันให้ดีที่สุด เมื่อวันข้างหน้ามาถึงพอฟังเพลงนี้ภาพ THIS TIME จะย้อนกลับมาให้พวกเราได้ยิ้มไปกับมัน แต่งเนื้อร้องโดย อรวี พินิจสารภิรมย์ ,โปรดิวซ์โดย ธนพล มหธร และดูแลภาพรวมของเพลงนี้โดย ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์อยากรู้ว่าเพลงนี้จะเพราะโดนใจขนาดไหน ติดตามชม Music Video เพลง THIS TIME ได้ทาง YouTube Channel : TADA LABELS และติดตามฟังเพลงนี้ได้ทาง คลื่นวิทยุ และ Streaming ทุกช่องทางพร้อมรับชมความสนุกได้ในรายการ 789SURVIVAL ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 21:15 น. ทางช่องวัน 31#789THISTIME#789TRAINEE#789SURVIVALEP9