“SpotLike by ตีสิบเดย์” พาไปรู้จักกับ “PERSES” บอยกรุ๊ปที่มาพร้อมท่อนฮุคฮิตติดหู! ใน “น่ารักน้อยลงหน่อย”

“โอ…เธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อย ไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อย” ท่อนฮุคฮอตฮิตติดหู มีหรือที่ SpotLike by ตีสิบเดย์ จะพลาด!!! กลับมากับ Ep.8 ซึ่งใน Ep.นี้เราจะพาไปคุยกับศิลปินวง ‘PERSES’ บอยกรุ๊ปเทปนี้พบกับความฟินสุดไปกับความออร่า หล่อแบ๊วกรุบใจ พวกเค้ามากับความพิเศษซิงเกิลล่าสุด ‘น่ารักน้อยลงหน่อย’ บอกเลยว่างานนี้มีสนุก! เพราะหนุ่ม ๆ ได้นั่งเปิดใจถึงพัฒนาการแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ซิงเกิลแรก จนถึงปัจจุบัน ฝึกฝนกันแบบสุด ๆ ทั้งร้อง เล่น เต้น ตีลังกา (?) เพราะงานนี้น้องปลั๊กกี้ยังเคยเมาท์ว่า เต้น ตีลังกา ไปพร้อมร้องเพลง ทำได้ไงอะถามจริงง? ทีมงานSpotLike by ตีสิบเดย์ ของพวกเรา ทำเอาอึ้งไปเลยจ้า!นอกจากมุมของการทำโชว์ในแบบฉบับ PERSES ยังมีอีกมุมนั่นคือมุมมู (หาา) ใครกันนะที่เป็นสายมูต้องรอฟัง! แต่งานนี้มาแล้วก็ต้องชวนหนุ่ม ๆ เล่นเกมกันซักหน่อย กับเกม ‘พี่เพอร์จ๋าช่วยเพนกวินด้วย’ ใครที่เล่นเกมแพ้ต้องทำสุดCute ลีลาออดอ้อนเหล่า PIECES แต่กลายเป็นว่างานนี้บทลงโทษทำไมดูแล้วเขินนน เพราะ PD Spotlike by ตีสิบเดย์เองก็ยังเขินไปด้วย อันนี้ก็ไม่รู้ซินะ!จะเป็นยังไงติดตามชมการพูดคุยกับ PERSES จั๋ง เน กฤติน ปาล์ม และปลั๊กกี้ ได้ในรายการ SportLike by ตีสิบเดย์ Ep.8⏰ วันศุกร์นี้ เวลา 16.00 น.ผ่านช่องทาง Youtube Channel : 2020entertainment