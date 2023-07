“The Jukks” ส่งซิงเกิลใหม่ “บู๊ (Action)” บทเพลงให้กำลังใจกับการต่อสู้เพื่อความฝัน

ไม่หยุดยั้งที่จะส่งผลงานเพลงให้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “The Jukks (เดอะจั๊กส์)” วงดนตรีอินดี้สุดเก๋าแห่งค่าย Smallroom ที่ครั้งนี้พวกเขาได้ส่งบทเพลงให้กำลังใจกับการต่อสู้เพื่อความฝัน ในซิงเกิลใหม่ “บู๊ (Action)”“บู๊ (Action)” เล่าถึงการทำตามความฝันของคนเราที่แน่นอนว่าทุกคนล้วนมีฝันและสิ่งที่อยากทำ แต่ใช่ว่าทุกอย่างที่ฝันนั้นจะได้มาอย่างง่ายดาย เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีเพียงความพยายามเท่านั้นที่จะทำให้ฝันสำเร็จ แต่บางครั้งก็อาจจะต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม และแม้ว่าการทำตามความฝันนั้นจะมีอุปสรรคหรือต้องรอเวลานาน เราก็พร้อมลุยและบอกตัวเองอยู่เสมอว่าจะทำฝันนั้นให้สำเร็จให้ได้ เช่นเดียวกับวง The Jukks ที่ความฝันของพวกเขาคือการทำวงดนตรีและทุกวันนี้ก็ยังคงเดินในเส้นทางนี้อยู่ด้านดนตรีจะเห็นได้ว่าเพลงนี้มีกลิ่นอายของของ Alternative-Rock ยุค 2000 ต้น ๆ ซึ่งถือเป็นกลิ่นอายที่แปลกใหม่และแตกต่างจากหลาย ๆ ซิงเกิลของ The Jukks ในพาร์ทมิวสิกวิดีโอ The Jukks ได้ลงมือรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยตัวเอง โดยมีการใช้เทคนิค Visualizer และภาพอะนิเมชั่นเล่าเรื่องผ่านการเดินทางแหวกว่ายของ ‘Blobfish’ หรือ ‘ปลาบล็อบ’ สัตว์ที่เรียกได้ว่าน่าเกลียดที่สุดในโลก ใช้ชีวิตอย่างเชื่องช้าเนื่องจากมีอายุขัยหลายปี การเดินทางของปลาบล็อบในมิวสิกวิดีโอนั้นล้วนต้องเจอกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่นเดียวกับการทำความฝันของคนเรา ที่หลายครั้งเราอาจต้องใช้เวลาในการทำตามฝันนั้น ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ถ้าเราตั้งใจและพยายามทำเต็มที่สักวันสิ่งที่พยายามนั้นก็จะประสบความสำเร็จ ขอเพียงอย่าย่อท้อและเดินหน้าสู้หรือบู๊ต่อไปให้เต็มที่ก็พอ