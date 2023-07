ญี่ปุ่นชอบ! CDGuntee ไม่รอช้า ปล่อย "ความเหงาที่ซัดมา" (Loneliness) บนรายการดัง "THE FIRST TAKE"!

หลังจาก CDGuntee (ซีดี กันต์ธีร์) ได้ปล่อยคลิปร้องสดในเทคเดียว ในรายการ THE FIRST TAKE ด้วยเพลง Microphone (ไมโครโฟน) จนได้รับการตอบรับกว่า 1 ล้านวิว ในสัปดาห์แรก พร้อมคำชมอย่างล้นหลาม จากทั้งคนญี่ปุ่น และคนต่างชาติ จนเป็นความภูมิใจของแฟนเพลงไทย ถึงขนาดที่ กิต Three Man Down ยังอิน ไปแชร์ต่อในสตอรี่ และมีแฟนจับภาพตอนฮัมเพลงได้จนเป็นไวรัลไปแล้วนั้น ล่าสุด CDGuntee กับรายการ THE FIRST TAKE ไม่ปล่อยให้แฟนรอนาน มอบความสุขต่อ ด้วยการแสดงที่สองของเขาในรายการ THE FIRST TAKE กับเพลง "ความเหงาที่ซัดมา" (Loneliness) จากอัลบั้มเดี่ยวแรก "OMW!" ที่ปล่อยไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เพลงนี้สะท้อนความรู้สึกของความเหงาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนของกรุงเทพฯ สัมผัสกับการแสดงในเทกเดียวที่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ โดยมี TOFFE ศิลปินดูโอหญิง มาช่วยเพิ่มเติมในส่วนคอรัส ที่สร้างสรรค์มาเพื่อ THE FIRST TAKE ได้ที่นี่ ที่เดียว“ผมเริ่มต้นตามความฝันของผมตั้งแต่อายุ 11 ปี และเริ่มต้นการเป็นศิลปินตอนอายุ 16 ปี ปีนี้ผมอายุ 26 ปี ผมได้มีโอกาสแสดงบน THE FIRST TAKE และมีโอกาสที่จะแบ่งปันเพลงของผมกับทุกคนที่นี่เป็นเรื่องน่าทึ่งมาก ผมได้มอบการแสดงที่ดีที่สุดของผมแล้ว ขอบคุณมากที่ให้โอกาสผม ผมหวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกในการแสดงสดในอนาคตครับ”​ชมการแสดงในเทกเดียว เพลง "ความเหงาที่ซัดมา" (Loneliness) ของ CDGuntee ในรายการระดับโลก “THE FIRST TAKE” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป■THE FIRST TAKE โซเชียลมีเดียWebsite: https://www.thefirsttake.jp/Instagram: https://www.instagram.com/the_firsttake/Twitter: https://twitter.com/The_FirstTakeTikTok: https://www.tiktok.com/@the_first_takeTHE FIRST TIMES: https://www.thefirsttimes.jp/■CDGuntee SocialsYouTube: https://www.youtube.com/@GunteePitithanOfficialInstagram: https://www.instagram.com/gunteee/Facebook: https://www.facebook.com/gunteeofficial/Twitter: https://twitter.com/Guntee_Pitithan