“Budweiser Club” จับมือพรีเซนเตอร์ “โบกี้ไลอ้อน” สร้างประสบการณ์ “ติดใจ” เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดความประทับใจในแบรนด์

หลังจากที่แบรนด์เบียร์ชั้นนำที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บริวเบอรี่ จำกัด หนึ่งในธุรกิจในเครือของนักธุรกิจมากความสามารถอย่างได้ประกาศเปิดตัว พรีเซนเตอร์คนสวยที่ชูด้วย มิวสิก มาร์เก็ตติ้งไปแล้วนั้น ครั้งนี้ Budweiser เสริมแกร่งอย่างต่อเนื่องบนกลยุทธ์นี้ด้วยการเปิดตัวขึ้น ณ Lido Connect Hall 2Budweiser Club นำเสนอด้วยแคมเปญ สตอรี่ เป็นแบรนด์ที่มีเรื่องเล่า เริ่มตั้งแต่ทางเข้าสร้างเป็นพื้นที่แห่งความลับ Installation ที่ออกแบบมาเป็น Vending Machine จะพบกับจุด “Reflection of Who you are” เป็นกำแพงกระจกที่ทำมาเพื่อสะท้อนตัวตนและความมั่นใจของผู้มาเยือน “Obstacles in your life” LED Tube จำลองเป็นอุปสรรคที่รอให้ก้าวข้าม จุด “What is Your desires for tonight” จอแชร์ข้อความให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบอกความปรารถนา และจุดไฮไลท์ “Shout Out your desire” ห้องลับที่ให้ผู้มาร่วมงาน ได้เข้าไปตะโกนสิ่งที่อยากทำและข้อความจะปรากฏบนจอ พร้อมเสียงออกลำโพงที่ถูกแปลงเสียงเพื่อเก็บความลับจุดเด่นดังกล่าวของ Budweiser Club ทำให้เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่ปัจจุบันมีบทบาทในฐานะ KOC (Key Opinion Consumer) สร้างความรู้สึกและให้ประสบการณ์ “ติดหู” “ติดใจ” “ได้สัมผัส” เพื่อเข้าถึงและเกิดความประทับใจในแบรนด์นอกจากนี้ยังใช้ดนตรีจากศิลปิน “โบกี้ไลอ้อน” ในฐานะพรีเซนเตอร์ เปิดโชว์เพื่อส่งต่อความรู้สึกที่หลากหลายให้กับกลุ่มเป้าหมายใน Secret Club สุด Exclusive ในธีม Tonight is yours to take โชว์บนเวทีแบบพิเศษ ถูกออกแบบมาให้เป็นได้ทั้ง Long table และ Cat walk stage ส่งท้ายค่ำคืนของ “Budweiser (Secret) Club Hosted by Bowkylion”และต่อจากนี้ “Budweiser Club” จะมอบพื้นที่แห่งความลับที่จะซ่อนคุณจากโลกภายนอก อะไรที่เกิดขึ้นที่นี่จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ถึงเวลาที่จะทิ้งเรื่องกังวลไว้หลังประตู แล้วปล่อยใจให้สนุกด้วยกัน เพราะ “Tonight is Yours to Take - ไม่ใช่คืนของใครคนใดคนหนึ่ง แต่คืนนี้เป็นของเราทุกคน”