Mardi Craft สุดเจ๋ง! ส่งคราฟต์เบียร์สัญชาติไทย กวาดรางวัลระดับสากล Australian International Beer Awards (AIBA)

เป็นประจำทุกปีที่จะมีการจัดงานหนึ่งในรายการแข่งขันเครื่องดื่มระดับโลกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จัดที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อค้นหาสุดยอดเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในปีนั้น ๆ ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 2,500 แบรนด์งานนี้แบรนด์คราฟต์ไทยก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลก เมื่อซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งในเครือของผู้บริหารมากความสามารถระดับแถวหน้าของประเทศไทยอย่างที่เข้าตีตลาดเครื่องดื่มจนได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม สามารถคว้ารางวัลได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญทองแดง รวม 6 รางวัลซึ่งในซีรีส์ “M๓๒ Craft Beer Series” คว้ามาได้ 3 รางวัลคือ รางวัลเหรียญทอง จาก “M๓๒ Passion Fruit Witbier” เบียร์ข้าวสาลีแบบเบลเยี่ยมที่ชู “เสาวรส” ลงไปทำให้ได้เบียร์ที่มีรสเปรี้ยวผลไม้เล็กน้อย ในประเภท Best Fruit Beer , รางวัลเหรียญทองแดง จาก “M๓๒ IPA” เบียร์สไตล์อเมริกัน ที่ให้กลิ่นโทนซิตรัส, ต้นสน และ กลิ่นโทนผลไม้ ในประเภท Best Traditional India Pale Ale และ “M๓๒ Hoppy Pale Lager” เบียร์ Hoppy Lager ลาเกอร์ที่ให้สัมผัสของฮ็อปส์โทนซิตรัสและผลไม้เมืองร้อนที่หนักแน่นผ่านดิไซน์ตัวประป๋องสีเขียวที่สื่อถึงความ Hoppy ในประเภท Best Designส่วนในซีรีส์ “Music Series” คว้ามาได้ 3 เหรียญทองแดง กับ “DaySleeper” Yuzu Witbier ที่มาในกลิ่นส้มยูซุจิบพร้อมกับแกล้มด้วยดนตรีป๊อบ ในประเภท Best Fruit Beer , "KILLJOY" Pilsner หนึ่งในสไตล์เบียร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในคราฟต์เบียร์ รวมถึงดิไซน์สุดเท่ห์กับเจ้ากิ้งก่าสุด Rock ในประเภท Best Design และ “VIBE$” NEIPA ที่โชว์ความฮิปฮอป ในประเภท Best Design เช่นเดียวกันเรียกว่าการคว้า 6 เหรียญรางวัลจากเวทีระดับสากลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของ Mardi Craft ที่ปักธงสร้าง คราฟต์ คอมมิวนิตีไทยให้แข็งแกร่ง และตั้งเป้าเป็นจุดศูนย์กลางคราฟต์เบียร์ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพการันตีด้วยรางวัลในเวทีการแข่งขันระดับสากล