“เจนี่-มิกกี้” พร้อมใจแชร์ไอจีสตอรี่ หลังมีข่าวลือแยกบ้านกันแล้ว

หลังจากที่มีเพจดังปล่อยข่าวใหญ่โดยใบ้ว่านางเอกสายแบ๊ว ที่มีสามีอายุห่างกัน 10 ปี ได้แยกบ้านกันอยู่ โดยฝ่ายชายเก็บข้าวของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกไปหมดแล้ว งานนี้ชาวเน็ตก็ต่างคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่า นางเอกสายแบ๊ว ขวัญใจพี่กะเทย ที่พี่ตารู้ ก็คือคู่ของและหลังจากปล่อยให้มีข่าวลือข้ามคืน ล่าสุด เจนี่-มิกกี้ ก็โพสต์ไอจี สตอรี่ ลอยๆ ที่ไม่รู้ว่าทั้งคู่ชี้แจงถึงข่าวลือรึเปล่า โดย เจนี่ โพสต์ว่า… “I don't know who needs to hear this but get back on track, regain your focus & give the rest of 2023 everything you've got” (”ด้าน มิกกี้ ได้โพสต์ไอตีสตอรี่ ด้วยการแชร์ทริกการใช้ชีวิต ไว้ว่า… “Life Tip. Stop stressing over people with bad vibes and thingst hat disrupt your peace. (เคล็ดลับชีวิต : “หยุดเครียดกับคนที่ไม่ดีและสิ่งต่าง ๆ ที่ทำลายความสงบสุขของคุณ)ที่ผ่านมา เจนี่ ใช้ชีวิตรักครั้งนี้อย่างเรียบง่าย สงบ ตามคำแนะนำของหมอดู จึงไม่ค่อยได้เห็น เจนี่ โพสต์ภาพคู่ร่วมกับ มิกกี้ ตามโซเชียลเท่าไหร่ แม้จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมก้นเกือบ 5 ปีแล้ว ซึ่ง มิกกี้ เองก็ยังคงใช้ภาพครอบครัว 3 คน พ่อ แม่ ลูก ขึ้นเป็นภาพโปรไฟล์ในอินสตาแกรมอยู่