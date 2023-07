“เจนี่” เคลื่อนไหว หลังมีข่าวนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านกับสามี ขอกลับมาโฟกัสทำทุกอย่างให้ดี

หลังจากมีกระแสข่าวลือว่านางเอกสายแบ๊วได้แยกบ้านอยู่กับสามีที่เด็กกว่าแล้ว หลังฝ่ายชายเก็บข้าวของออกจากบ้าน พร้อมคุยกันเฉพาะแค่เรื่องลูก จนชาวเน็ตพากันพุ่งเป้าว่าอาจจะเป็น “เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” หรือเปล่า??อย่างไรก็ตามยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือยืนยันข่าวเรื่องนี้แต่อย่างใด มีเพียงแค่นางเอกดังได้เคลื่อนไหวไอจี ออกไปทำกิจกรรม กินข้าวกับเพื่อนๆ ก่อนจะอัปเดตสตอรี่ล่าสุดด้วยข้อความว่า“I don't know who needs to hear this but get back on track, regain your focus & give the rest of 2023 everything you've got”( ฉันไม่รู้ว่าใครอยากได้ยินเรื่องนี้ แต่ฉันจะกลับมาสู่เส้นทางเดิม กู้สติกลับมาโฟกัส ทำปี 2023 ที่เหลือด้วยทุกสิ่งที่มี )งานนี้ไม่รู้ว่านางเอกดังต้องการจะสื่ออะไร แต่เชื่อว่ากำลังใจทั้งจากเพื่อนๆและแฟนๆ ต่างหลั่งไหลให้ เจนี่ ทำได้ตามที่ตั้งใจอย่างแน่นอน