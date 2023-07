ททท. ชวนผจญภัยสะสม NFT ต่อเนื่อง กับโครงการ ‘Amazing Thailand NFTs Season 3’ พร้อมส่งเสริมเครือข่ายผู้ถือครองทรัพย์สินดิจิทัล กระตุ้นเดินทางทั่วประเทศ

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘Amazing Thailand NFTs Season 3’ เปิดมิติการท่องเที่ยวโลกจริงผสานเทคโนโลยี Blockchain ต่อยอดแนวคิด From NFT to Trip ชวนเดินทางสะสมชิ้นงานศิลปะ NFT ตามสถานที่ท่องเที่ยว 40 แหล่งจาก 5 ภูมิภาคทั่วไทย รับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรที่มีมากกว่าที่เคย พร้อมจัดกิจกรรม NFT Community Meet Up เชิญเครือข่ายนักท่องเที่ยวผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความสนใจเกี่ยวกับการสะสม NFT เพื่อการท่องเที่ยว ณ The Never Ending Summer โครงการ The Jam Factory กรุงเทพมหานครนางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand NFTs Season 3 เป็นโครงการต่อเนื่องที่ ททท. ต่อยอดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการเดินทางด้วยแนวคิด From NFT to Trip เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมสะสม NFT ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงศิลปะกับแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการผสานความเป็นไทยผ่าน Digital Art ด้วยการเก็บสะสม Generative-Art-NFT เป็นที่ระลึกในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2566 พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยมอบสิทธิประโยชน์ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมิติใหม่ สร้างคุณค่าให้ทุกการเดินทาง มีความหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเครือข่ายผู้ถือครอง Digital Asset ในประเทศไทยด้วยภายในงานแถลงข่าวฯ ททท. ได้จัดกิจกรรม NFT Community Meet Up ผลักดันและส่งเสริมเครือข่ายผู้ถือครอง Digital Asset โดยมี นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. นายณัฎฐ์ จิตตมัย ผู้ก่อตั้ง community “GM Learning Club” และนายพีรกิตติ์ บุญกิตติพร ตัวแทนนักท่องเที่ยวที่เก็บสะสม Amazing Thailand NFTs ในซีซัน 1 และ 2 ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “Amazing Thailand NFTs From NFT to Trip”โครงการ Amazing Thailand NFTs Season 3 ครั้งนี้ ททท. ชวนออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย เพื่อรับผลงานศิลปะ NFT จากแหล่งท่องเที่ยว 40 แห่งทั่วประเทศ สนามบิน 32 แห่ง สถานีขนส่งรถโดยสาร 8 แห่ง ร้านค้าและสถานประกอบการ 30 แห่ง ทั้งนี้ ผลงานศิลปะ NFT สร้างสรรค์ โดยทีม Riety Studio สะท้อนความเป็นไทยผ่านรูปแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ทั้ง 5 ภูมิภาค รวมจำนวน 55,000 ชิ้นงาน แบ่งออกเป็น NFT ที่สะสมได้ตามจุดแหล่งท่องเที่ยว 40 แหล่ง รวม 50,000 ชิ้นงาน และ NFT สินค้าและบริการของพันธมิตรท้องถิ่น 5 รูปแบบรวม 5,000 ชิ้นงาน ทั้งนี้ แต่ละพื้นที่ยังมีการแจก NFT ระดับ Rare ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและน่าจดจำของชิ้นงาน NFTผู้ที่เข้าร่วมสะสม NFT จากแหล่งท่องเที่ยว จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีชิ้นเดียวในโลก สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้ และยังได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับใช้บริการสถานประกอบการ รวมกว่า 40 ราย ทั้งศูนย์การค้า ผู้ให้บริการ E-Commerce ระบบขนส่งมวลชน โรงแรม/ที่พัก ระบบการจองบริการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร รวมถึงบริการด้านไลฟ์สไตล์ ขณะที่ผู้ที่สะสม NFT สินค้าและบริการของพันธมิตรท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่ได้ทันที จากผู้ประกอบการพันธมิตรท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ Food & Beverage, Wellness, Accommodation, Sports & Outdoor และ Shopping & Lifestyle โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และเก็บสะสม NFT ผ่านทางแอปพลิเคชัน YAKS ที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 และใช้สิทธิประโยชน์ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของแต่ละพันธมิตรนอกจากนี้ ททท. เตรียมจัดกิจกรรม On Ground Event รุกประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ5 พื้นที่กิจกรรมใน 5 ภูมิภาค เริ่มต้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ Songkhla Beach Life จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ YAMS Nation Tour จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 ณ ROBINFOOD จ.ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566ณ เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และ ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ งาน YAMS Nation Tour จ.เชียงใหม่ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: YAKS x Amazing Thailand NFTs (https://www.facebook.com/AmazingThailandNFTs/) เว็บไซต์ www.yaks.clubหรือ TAT Contact Center 1672 Travel Buddy