นายกฯ ยินดี โรงแรมไทย 4 แห่ง ติดอันดับ 200 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566

วันนี้ (5 ก.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า โรงแรมในประเทศไทย 24 แห่ง ได้รับการจัดอันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 (The World’s Best Hotels 2023) จากการจัดอันดับของ ลา ลิสเต้ (La Liste) เว็บไซต์แนะนำร้านอาหารและโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศส โดยคัดเลือกโรงแรมทั้งหมด 1,000 แห่งทั่วโลก (https://www.laliste.com/en/laliste-hotels/TH) ตอกย้ำความสำเร็จ ศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวไทย โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการควบคู่การใช้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายงานการจัดอันดับของ La Liste ได้เผยแพร่รายชื่อโรงแรมทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ laliste.com โดยมีโรงแรมในประเทศไทย 4 แห่ง ติดอันดับใน 200 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 5 โรงแรม Capella Bangkok (กรุงเทพฯ) อันดับ 6 โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok (กรุงเทพฯ) อันดับ 9 โรงแรม Amanpuri (ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต) และ อันดับ 10 โรงแรม Six Senses Yao Noi (ตำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา)รวมทั้ง โรงแรมในประเทศไทย 20 แห่ง ติดอันดับใน 201-1,000 อันดับ ได้แก่ โรงแรม The Sukhothai Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Rosewood Phuket (ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต) / โรงแรม Anantara Siam Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The Standard, Hua Hin (ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) / โรงแรม The Penisula Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Kimpton Maa-Lai Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The Siam Hotel (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Park Hyatt Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Six Senses Koh Samui (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) / โรงแรม Four Seasons Resort Koh Samui (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) / โรงแรม Anantara Chiang Mai Resort (จังหวัดเชียงใหม่) / โรงแรม Shangri-La Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Four Seasons Resort Chiang Mai (ตำบลริมใต้ จังหวัดเชียงใหม่) / โรงแรม Chakrabongse Villas (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The St. Regis Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม 137 Pillars Suites & Residences Bangkok (กรุงเทพฯ) และ โรงแรม Sri Panwa Phuket (ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต)ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า La Liste ได้ให้คะแนนและจัดลำดับจากการรวบรวมข้อมูลรีวิวของของลูกค้าขณะเข้าพัก ความคิดเห็นจากนิตยสารแนะนำการเดินทาง การรายงานข่าวของสื่อทั้งรูปแบบออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ และการนำเสนอจากคู่มือการเดินทางต่างๆ โดยโรงแรมในประเทศไทยทั้ง 24 แห่ง ล้วนได้รับคะแนนในระดับ 90 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวและสื่อต่างๆ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดจากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel Business Operator Sentiment Index) เดือนพฤษภาคม 2566 โดยสมาคมโรงแรมไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ระบุว่า โรงแรมกว่า 47% มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักในจำนวนคืนเฉลี่ยนานขึ้น มากกว่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไป และโรงแรมในจังหวัดภาคใต้ ของไทย“นายกรัฐมนตรียินดีและชื่นชมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการต้อนรับของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่นิยมเช่นทุกวันนี้ สะท้อนเป็นผลการตอบรับที่สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในเอกลักษณ์ ศักยภาพของไทย รวมทั้ง พร้อมสนับสนุนมาตรการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจผู้ประกอบการ และช่วยกระจายรายได้ให้สู่ชุมชน” นายอนุชา กล่าว