นายกฯ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “Amazing Ultimate Festival” ใน 4 พื้นที่ริมทะเล โชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย ยกระดับสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (9 มิ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “Amazing Ultimate Festival” สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ ใน 4 พื้นที่ริมทะเล พังงา ภูเก็ต สงขลา และประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ในการท่องเที่ยวตามกระแสเพิ่มความเชื่อมั่น และยินดีที่การจัดกิจกรรมกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านงาน “Thailand Travel Mart Plus 2023” ประสบความสำเร็จ สามารถส่งเสริมการขายลักษณะ B2B (Business to Business) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้านการท่องเที่ยวได้ สร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ปรับกลยุทธ์จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมาย ผ่านกิจกรรม Amazing Ultimate Festival นำศิลปะและดนตรีเป็นกิจกรรมสื่อกลางส่งมอบความสุข นำเสนอความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 ใน 4 จังหวัดทางใต้ ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมหลักเป็น Sport Tourism และจังหวัดสงขลาและประจวบคีรีขันธ์มีกิจกรรมหลักเป็น Recreation Festival ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดย ททท. คาดว่า กิจกรรมนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 140 ล้านบาทนอกจากนี้ ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2023 (TTM+ 2023) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีส่งเสริมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยกับผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งมีการเจรจาธุรกิจในงานกว่า 11,760 นัดหมาย สะท้อนว่าตลาดท่องเที่ยวไทยกำลังได้รับความสนใจ และยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยว (Meaningful Travel) สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) สร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ททท. โดยการจัดงาน TTM+ 2023 ครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวได้กว่า 2,420 ล้านบาท“นายกรัฐมนตรีขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนสะท้อนถึงความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวไทย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของไทยทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน ประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในเชิงคุณภาพ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” นายอนุชาฯ กล่าว