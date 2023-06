“AMAZING ULTIMATE FESTIVAL” ปักหมุด 4 จังหวัดริมทะเล จัดงานท่องเที่ยวแนวใหม่ “Sport Tourism- Recreation Festival”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวกิจกรรม“AMAZING ULTIMATE FESTIVAL” ชวนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม นันทนาการ ตามอัตลักษณ์ใน 4 พื้นที่ริมทะเล ได้แก่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว หวังสร้างรายได้ 140 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาจัดงานกิจกรรม “AMAZING ULTIMATE FESTIVAL” เป็นการนำศิลปะและดนตรีเป็นสื่อกลางผสมผสานส่งมอบความสุข ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่ของประเทศไทย โดยแบ่งตาม อัตลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมหลักเป็น Sport Tourism และจังหวัดสงขลาและประจวบคีรีขันธ์มีกิจกรรมหลักเป็น Recreation Festival งานนันทนาการต่าง ๆสำหรับกิจกรรมดังกล่าวใน 4 พื้นที่ริมทะเล มีดังนี้วันที่ 16-18 มิ.ย. 66 ณ MEMORIES BEACH เขาหลัก ชวนผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกระดานโต้คลื่นออกมาสัมผัสคลื่นลมและแสงแดด พร้อมแข่งขันเซิร์ฟชิงเงินรางวัลรวมกว่า 220,000 บาท ก่อนจะไปสนุกเต็มสตรีมกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังวันที่ 23-25 มิ.ย. 66 ณ หาดกะตะ ชวนแข่งขันเซิร์ฟแบบเท่ๆ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 220,000 บาท และคอนเสิร์ตจากศิลปินและดีเจชื่อดัง7-9 ก.ค.66 ณ หาดชลาทัศน์ เอาใจนักท่องเที่ยวสายอินดี้มาสนุกกับกิจกรรมบนชายหาดใต้ป่าสน ชวนมาเรียนรู้การพายซับบอร์ดเวิร์คช้อปสนุกๆ กับ SUP พร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง4.ประจวบคีรีขันธ์ : “HUAHIN BEACH LIFE 2023” วันที่ 21-23 ก.ค. 66 ณ ริมหาดหัวดอน เขาตะเกียบ ส่งท้ายความสุขที่หัวหิน เอาใจสาย HIPSTER ชวนมาสนุกไปกับแอคทิวิตี้บนชายหาดจาก SUP CLINIC พร้อมเพลิดเพลินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินและดีเจชื่อดังนอกจากนี้ ภายในงานยังเอาใจสายกิน สายช้อป จัด FOOD ZONE รวบรวมร้านอาหารถิ่นชื่อดังมาเสิร์ฟความอร่อยกันแบบจุใจ ทั้งรวบรวม BEACH ITEMS สุดเก๋มาให้สายช้อปได้เลือกซื้อใน SHOPPING ZONEไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังได้จัดกิจกรรม CSR – AMAZING THAILAND BEACH CLEAN UP ในทุกพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ให้นักท่องเที่ยวร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยทั้งนี้ททท. คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ทั้ง 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 140 ล้านบาทสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK EVENT PAGE: AMAZING ULTIMATE FESTIVAL และ TAT CONTACT CENTER โทร. 1672 TRAVEL BUDDY