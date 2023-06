กลับมาอีกครั้งเฟสติวัลริมชาดหาดสุดคูล กับงาน “Bangsak Beach Festival 2023”

งานเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ยกขบวนความสนุกมาให้คุณได้จอยกันถึงริมทะเล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติให้มาเที่ยวหาดบางสักของจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา ทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก กิจการขนส่ง และร้านค้า ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่อง เที่ยวในจังหวัดกพังงาให้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กับกิจกรรมสุดคลู ในสไตล์สุดชิค แบบ ON THE BEACH ที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมยกทัพกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้ออกมาคูลออนเดอะบีช ไม่ว่าจะเป็น SEA SUP TRAINING กิจกรรมการสอน และเล่น SEA SUP จากมือโปรและผู้เชี่ยวชาญที่รับประกันความมันส์ จนต้องกลับมาอีกแน่นอน กิจกรรมการออกร้านขายอาหารทะเล พร้อมเตาปิ้งย่าง แบบย่างกินกันเองในสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณ กิจกรรมการออกร้านค้าร้านอร่อยกว่า 30 ร้านค้า กิจกรรมคาราวาน FOOD TRUCK ริมทะเล กิจกรรมการแสดงดนตรีชิลๆ และเสียงเพลงจากดีเจริมชายหาด พร้อมด้วยจุดถ่ายรูปสุดชิคตลอดทั้งหาด สนุกสุดมันส์กับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง วันที่ 2 มิถุนายน 2566 พบกับ ซีเรียสเบคอน (SERIOUS BACON) และ Rooftop วันที่ 3 มิถุนายน 2566 พบกับ หนิง The Voice และ วง Only Monday และวันที่ 4 มิถุนายน 2566 พบกับ Seph Blueshadeขอเชิญทุกท่านมาเอ็นจอยสุดคูลด้วยกัน กับงาน “Bangsak Beach Festival 2023” วันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ริมหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์เด็ดๆ รอคุณอยู่แน่นอน งานนี้ต้องห้ามพลาด ปักหมุดแล้วมาพบกัน และงานนี้ยังเข้าชมฟรีตลอดงาน!ติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Bangsak Beach Festival 2023 จัดงานโดย : บริษัท ดี ดี วัน มีเดีย กรุ๊ป จำกัด