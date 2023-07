"โคโค่ ลี" 30 ปีชีวิตนักร้องที่เกือบจะสมบูรณ์แล้ว? (คลิป)

โคโคลีเข้าสู่วงการเพลงปี 1994 แม้ชีวิตของเธอจะดูประสบความสำเร็จในด้านของการเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กับยอดขายหลายล้านแผ่นทั่วโลกจากผลงาน 15 อัลบัม และเป็นเจ้าของเพลงฮิตมากมาย อาทิ A Love Before Time, Before I Fall in Love รวมถึง Do You Want My Love ที่เคยติดชาร์ทเพลงฮิตฝั่งอเมริกามาแล้วแต่ชีวิตของเธอก็หาใช่สมบูรณ์ไปเสียทั้งหมดค่ะ โดยโคโค่ลีเคยเปิดเผยว่าเธอเกิดมาพร้อมกับขาซ้ายพิการและได้รับการผ่าตัดตอนอายุได้ 2 ปีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ตลอดชีวิตของเธอที่ผ่านมาต้องอาศัยขาขวาในการใช้พยุงร่างกายมาโดยตลอด...