"Fujii Kaze" นักร้องดังชาวญี่ปุ่นหลงรักเมืองไทย บอกอธิบายความรักนี้เป็นคำพูดไม่ได้เลย!

Asia Tour in Bangkok 🇹🇭

คำพูดไม่สามารถอธิบายความรักของฉันสำหรับประเทศไทย 🙏 words cannot describe my love for Thailand.

ทำเอาแฟนคลับชาวไทยปลื้มปริ่ม หลังนักร้องดังชาวญี่ปุ่น "Fujii Kaze" จบงานคอนเสิร์ตในไทย และได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆ ก่อนจะลงรูปในโซเชียลรัวๆ พร้อมบอกว่า อธิบายความรักนี้เป็นคำพูดไม่ได้เลย!โดย Fujii Kaze ได้ลงภาพขณะที่เขาท่องเที่ยวในเมืองไทย ผ่านทางอินสตราแกรมและเฟซบุ๊กของเขา พร้อมข้อความว่าซึ่งเขาได้มาเล่นคอนเสิร์ตในไทยเมื่อวันที่ 1-2 ก.ค. ที่ผ่านมา และหลังจบงานเขาได้เที่ยวในกรุงเทพฯ โดยเขาได้ลงภาพที่เขาถ่ายรูปในวัดพระแก้ว และบริเวณรอบๆ กำแพงวังและยังมีภาพที่เขาโพสต์ภาพอย่างสนุกสนานกับรถตุ๊กตุ๊กอีกด้วย รวมถึงเขายังใส่กางเกงช้างและกางเกงมวยไทย ที่เป็นหนึ่งในไอเท็มยอดฮิตที่หากชาวต่างชาติมาจะต้องใส่กันทุกคนแน่นอน!งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับปลื้มสุดๆ ที่เห็นไอดอลที่ชื่นชอบมีความสุขกับประเทศไทย และโพสต์ข้อความตกหลุมรักเมืองไทยขนาดนี้