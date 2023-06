‘VARITDA’ พาย้อนไปยุค 70’s กับเพลงคลาสสิก “The Lady Wants to Know” แนวแจ๊สผสมบอสซาโนวา พร้อมดึง ‘แป้ง อรจิรา’ ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอ

หลังจากชวนทุกคนหลงใหลไปกับ ‘Maybe This is Love’ ผลงาน Original English Song ที่กระแสดี ยอดวิวพุ่งสู่ 3 ล้านวิว ภายในไม่กี่เดือน คราวนี้เธอกลับมาทำให้เราเคลิบเคลิ้มกันอีกครั้ง ในซิงเกิ้ลล่าสุด ‘The Lady Wants to Know’ Cover Version จาก VARITDA (วา-ริด-ดา) หรือ อุ๋ม-วฤตดา ภิรมย์ภักดี ศิลปินสาวจากค่าย Melodic Corner (เมลอดิก คอนเนอร์) ภายใต้ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด‘The Lady Wants to Know’ หนึ่งในเพลงคลาสสิกที่โด่งดังมากในยุค 70’s ของนักแต่งเพลงและศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน ‘Micheal Frank’ ซึ่ง VARITDA นำมาคัฟเวอร์ใหม่ในแนว Jazz ผสม Bossa Nova ตามสไตล์ของเธอ เพลงนี้ได้เสียงของเครื่องสาย Cello เพิ่มความคลาสสิก โดยเนื้อหาของเพลง พูดถึงความสงสัยของ ‘ผู้หญิง’ ที่พยายามหาคำตอบและหาเหตุผลกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน แต่สุดท้ายแล้วบางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล ได้แต่เพียงปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปก็พอซึ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ ได้นักแสดงสาวสวย ‘แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล’ มาถ่ายทอดอารมณ์ และยังเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมครอบครัว ทั้งคุณ ‘ไลโอเนล ลี’ และน้อง ‘เลอา’ สามีและลูกสาวสุดน่ารักของเธอ มาแสดงร่วมกันครั้งในมิวสิกวิดีโอนี้อีกด้วย ซึ่ง ‘แป้ง-อรจิรา’ เผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ร่วมงานในเพลงนี้ เพราะชื่นชอบและติดตามผลงานของศิลปินสาวสวย VARITDA มาโดยตลอด และที่สำคัญประทับใจกับการแสดงร่วมกันทั้งครอบครัวในมิวสิกวิโอเพลงนี้ อยากให้ เลอาได้ดูในตอนโต จะได้เห็นตัวเองแสดงกับแม่ คงจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมาก ๆ”มิวสิกวิดีโอเพลง ‘The Lady Wants to Know’ จะพาคุณย้อนกลับไปในยุค 70’s จริง ๆ ทั้งโทนสีภาพ การแต่งกายที่ดูเก๋ สไตล์วินเทจ พร้อมกับเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงสวย ๆ ของศิลปินหญิงผู้ขับร้องเพลงแจ๊สระดับสากล VARITDA ถ่ายทอดเพลงนี้ได้อย่างลงตัว รับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube Channel : Melodic Corner พร้อมรับฟังเพลงนี้ได้ใน Streaming Platform ทุกช่องทาง คอเพลงแจ๊สฟังแล้วต้องคอมเมนต์ว่า ‘เลิศไม่ไหว!’ กันอย่างแน่นอนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปิน VARITDA ได้ที่Instagram : @oumoumFacebook : Varitdaและค่าย Melodic Corner ได้ทางFacebook: https://www.facebook.com/melodiccornerYouTube: https://www.youtube.com/c/melodiccornerInstagram: melodiccorner