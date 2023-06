"เค ดิษพงศ์" ระลึกถึงแมวสุดรัก เปลี่ยนชื่อจริงเป็น "เฉโป" เผยจากนี้และตลอดไป ให้เฉโป

จากกรณี แมวเฉโป ซึ่งเป็นแมวเซเลบชื่อดัง มีชื่อเสียงมาจากรายการ We are lovely pet ของ VRZO ได้เดินทางกลับดาวแมวด้วยอายุ 11 ขวบหลังป่วยไตวายเรื้อรังล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. เพจ "Chepo Sumranmak" หรือ เค ดิษพงศ์ ได้ออกมาโพสต์ภาพบัตรประชาชนของตัวเอง ที่ได้เปลี่ยนชื่อจริงเป็น นายเฉโป สำราญมาก ตามชื่อแมวสุดรักที่ได้จากไป พร้อมกับข้อความระบุว่า"ปิดตำนาน This is a pong จากนี้และตลอดไป ให้เฉโป Always with me"ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกสู่โลกโซเชียลแล้วกว่า 2 พันครั้ง อีกทั้งมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นซาบซึ้งกับสิ่งที่ทำเป็น อีกทั้งยังคงมีการโพสต์ให้กำลังใจและขอให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าไปให้ได้สำหรับ “เฉโป” เป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์ หูตั้ง เพศผู้ มีจุดเด่นที่หน้าตายียวน และพ่วงตำแหน่งในวงการบันเทิงด้วยการเป็นแมวสุดเฮี้ยวในรายการ We are lovely pet ของ VRZO โดยมีเจ้าของคือ คุณเค-ดิษพงศ์ สำราญมาก หนึ่งในทีมงานของรายการ VRZO นั่นเอง นอกจากนี้ ยังพบว่าเฉโปยังมีส่วนร่วมในการผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ด้วยการร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอสัตว์ที่ We are lovely pet ของ VRZO ร่วมร้องกับ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ นับเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ช่วยให้กฎหมายนี้สำเร็จ