แรงอีก! ปลา บลา บลา บลา ปล่อยเพลงใหม่ You Melt My Heart เชียร์ T-POP ไปไกล

เงินสะพัดหลายแสนล้าน K-POP ยังสนั่นโลกไม่หยุด! ส่วน T-POP เพลงไทยก็คึกคักไม่หยุด มีแนวเพลงหลากหลายแนว มีนักร้องใหม่ ๆ ออกมาให้ได้ฟังกันเยอะจริงๆ รอรัฐบาลใหม่ ที่มีโครงการส่งเสริม T-POP อย่างจริงจัง ส่วนจะดันดังได้ไกลแรงระดับโลกแค่ไหนนั้น ต้องรอดูกันต่อไปนักร้องเซ็กซี่ ปหรือสิ้นสุดการรอคอยแล้ว กับการปล่อยเพลงใหม่ You Melt My Heartกระแสแรงเกินต้านจริงๆ ปลาเปิดใจตรงๆ ชัดๆ ในงาน มายามหาชน MAYA TV Awards 2023 ที่ห้อง CDC Ballroom คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ Crystal Design Center แถวเลียบด่วน รามอินทรา กรุงเทพ“ปลาเพิ่งไปเดินพรมแดง ที่เทศกาลหนัง คานส์ ฝรั่งเศส อย่างที่เห็นๆ กันแล้ว และก็บินไปชิลต่อที่ลอนดอน อังกฤษ กลับมาไทยก็พุ่งตรงมางานนี้เลยค่ะ ชอบกันไหมคะ ปลาปล่อยเพลงใหม่ให้ฟังกันเต็มๆ แล้วค่ะ You Melt My Heart อยากให้ลองเปิดใจฟังกันก่อน ชอบไม่ชอบ ค่อยว่ากันอีกที มาแนวซึ้งๆ ฟังฟินๆ ทิ่มหูกันไป ฟังให้เคลิ้มกันตายสงบศพสีชมพูไปเลยปลามั่นใจมากๆ ว่าทุกคนจะชอบ โดน กับเพลง You Melt My Heart เพราะปลาทุ่มเทจริงๆ ละเอียดพิถีพิถันในทุกๆ ขั้นตอน หาทีมทำเพลงเก่งๆ มาช่วยกันทำงาน ตั้งแต่เนื้อร้อง ทำนอง การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอก็ทุ่มทุนสร้างจริง ยกกองไปถ่ายทำที่ประเทศกรีก พระเอกมิวสิกวิดีโอเป็นนายแบบดังจากอิตาลี ชื่อ Manuel De Falco จูบจริงไม่ใช้สแตนอินค่ะ เรียกว่าครบเครื่องต้มยำแซ่บ แน่นอนค่ะปลาว่าเพลงไทย T-POP ของเรามีดีอย่างที่เห็น ๆ กันแล้ว คุณภาพหายห่วง ขาดแค่การผลักดันส่งเสริมอย่างจริงจังต่อเนื่อง ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้วยค่ะ เพราะอุตสาหกรรมเพลง ล้วนสร้างรายได้มหาศาล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้มากๆ”ต้องตามติดตลอดได้ทาง ต้องรีบโหลดฟังด่วน! ฟังหลายเพลงเด็ดของ ปลา บลา บลา เช่น Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ได้แล้วทุกช่องทางทั้ง JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTok ติดตามด่วนได้ทาง Youtube Plah Blah Blah Official FanPage แฟนเพจ : Plah KomaratatIG : plahblahblahofficialTikTok : @plahkomaratat และ @50really เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยwww.plahblahblah.com