“TRINITY” ระเบิดความมันส์ บนเวที “Seen Festival” ที่เวียดนาม

​ทำเอา TWILIGHT (ทไวไลท์ : ชื่อเรียกแฟนคลับ) และแฟนเพลงชาวไทย ปลื้มใจสุดๆ สำหรับ 3 หนุ่ม วง “TRINITY (ทรินิตี้)” อย่าง “เติร์ด - ลภัส งามเชวง, ปอร์เช่ - ศิวกร อดุลสุทธิกุล และ แจ๊คกี้ - จักริน กังวานเกียรติชัย” ศิลปินภายใต้สังกัด 4NOLOGUE ที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมแสดงบนเวทีต่างแดนในฐานะศิลปินไทยเพียงหนึ่งเดียว ร่วมกับศิลปินเกาหลีชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Taeyang (แทยัง), BoA (โบอา), Aespa (เอสป้า), Hyo (ฮโย) (SNSD) และอีกมากมาย ในงาน “Seen Festival” วันที่ 17 และ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ Hoiana Resort & Golf ณ ประเทศเวียดนามงานนี้ทั้ง 3 หนุ่ม TRINITY เปิดสเตจด้วยเพลง Oh! Oh! ในบรรยากาศผ่อนคลายสบาย ๆ ให้ได้ชิลด์ไปด้วยกัน ก่อนจะทักทายแฟน ๆ ด้วยภาษาเวียดนามที่งานนี้ 3 หนุ่มเตรียมตัวทำการบ้านกันมาอย่างดีทำเอาแฟน ๆ ชาวเวียดนามถึงกับประทับใจในความพยายาม ต่อด้วยโชว์ 2 เพลงฮิตติดต่อกันอย่าง Hidden Track และ I DON’T MISS YOU ที่แฟน ๆ ในงานโบกมือตามกันทั้งโชว์ ก่อนจะขอถ่ายรูปบนเวทีเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นช่วงท้ายขอปรับโหมดเข้าสู่เสตจความร้อนแรงไปกับเพอร์ฟอร์มแมนซ์ที่เรียกเสียงกรี๊ดสุดพลังในเพลง Haters Got Nothing และปิดท้ายโชว์วันนี้ด้วยเพลง Champagne Poppin ที่ชวนทุกคนมาฉลองและมันส์ไปด้วยกัน งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ที่อยู่ในงานโยกและเต้นตามกันแบบไม่มีใครยอมใคร สมศักดิ์ศรีศิลปินตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยนอกจากนี้ทั้ง 3 คนยังเผยความรู้สึกอีกว่า “ในฐานะที่พวกเราเป็นศิลปินไทยในงานนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมาก ที่มีโอกาสได้ขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกับศิลปินเกาหลีมากความสามารถมากมาย ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ขอบคุณแฟน ๆ ชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี และก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่เดินทางไปเชียร์กันถึงที่งาน รวมถึงที่คอยส่งกำลังใจให้พวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ดีใจมากที่เห็นทุกคนสนุกไปกับโชว์ของพวกเรา และหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสไปเจอแฟน ๆ ทั่วโลกนะครับ”งานนี้เรียกว่าตกแฟน ๆ ชาวต่างชาติกลับมาเมืองไทยได้อีกเพียบ ไม่เสียชื่อบอยกรุ๊ปคุณภาพจากประเทศไทย รอติดตามภาพความประทับใจ และรอชมผลงานต่าง ๆ ของ TRINITY ได้ทางโซเชียลมีเดียของวง TRINITY(https://linktr.ee/trinity_tnt) และ 4NOLOGUE