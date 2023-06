“คชา” เสิร์ฟเรื่องราวชีวิตผ่านเพลงในมินิแฟนคอน “Back to cha-cool”

ปิดฉากไปอย่างอบอุ่นสำหรับงานมินิแฟนคอนของนักร้องหนุ่มเสียงดีซึ่งจัดขึ้น ณ SF World Cinema Central World Cinema 14 ซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยบรรยากาศภายในงาน Back to cha-cool “คชา นนทนันท์” เนรมิตรูปแบบมินิแฟนคอนนี้เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตที่ผูกพันอยู่กับเหล่าบทเพลงที่มีความหมายและเปรียบเสมือนไดอารี่แห่งเรื่องราวของเขาตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ 33 ปี “คชา นนทนันท์” ได้คัดสรรเพลงเพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยแบ่งเป็นช่วงวัยของการเรียนนั่นเองเริ่มต้นช่วงอนุบาลทั้งใบของ “เด็กชายคชา” เต็มด้วยความสดใสน่ารักตะมุตะมิ เขาเลือกเพลงที่เข้ากับช่วงเวลานี้มาก ซึ่งแฟนคลับต่างพากันร้องตามได้ทำเพลง ยิ่งเสริมให้บรรยากาศคึกคักมากขึ้นถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องได้ดีต่อมาในช่วงประถม “เด็กชายคชา” บอกเล่าว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย และเป็นช่วงที่เขาเริ่มสะสมเทปคาสเซ็ตของเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายและถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ “เด็กชายคชา” อยากเข้ามาเป็นศิลปินแบบรุ่นพี่นั่นเองขยับมาที่ช่วงมัธยม “คชา” ออกตัวเลยว่าเป็นช่วงที่เขาได้รู้จักคำว่า “รัก” เป็นครั้งแรกและรู้จักคำว่า “อกหัก” เป็นครั้งแรกเช่นกัน ซึ่งเพลงบรรยากาศเพลงในช่วงนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของความผิดหวังช้ำรัก ซึ่ง “คชา” ถ่ายทอดออกมาได้อย่างกินใจแฟนคลับมาก ๆมาถึงช่วงมหาวิทยาลัยเป็นอีกช่วงที่ “คชา” เข้าในสัจธรรมของความรักมากขึ้น แถมยังมุมมองความรักในเชิงบวก พร้อมกับเป็นช่วงที่คชาเริ่มทำตามความฝันของตัวเองที่อยากเป็นศิลปินอีกด้วยแต่ความพิเศษของมินิแฟนคอน “Back to cha-cool” ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เพราะเหล่าแฟนคลับพร้อมคุณแม่และน้องชายได้ยกเค้กมาเซอร์ไพร์สวันเกิดอายุครบ 33 ปีของคชา เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นอย่างมาก แถมเหล่าแฟนคลับคนรักคชาต่างส่งเสียงร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดังกึกก้องสนั่นโรงหนังกันเลยที่เดียว ความพิเศษยังไม่หมด เพราะยังมีคลิปวิดีโออวยพรวันเกิดของเพื่อนๆ น้อง ๆ ที่เคยร่วมงานกับคชาอีกด้วย บอกได้คำเดียวว่าซึ้งมาก ๆหลังจากจบงาน มินิแฟนคอน “Back to cha-cool” คชาได้เปิดใจพูดถึงความรู้สึกให้ฟัง “ผมต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาในวันนี้ หรือบางคนอาจจะไม่ได้มาก็ตาม เป็นงานที่ผมตั้งใจมอบความสุขให้กับแฟน ๆ ทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เพราะความรักของทุกคนที่มอบให้ทำให้ผมมีกำลังใจที่เดินหน้าผลิตผลงานดี ๆ มามอบให้กับแฟนคลับ ผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาสุดพิเศษเหล่านี้ รอยยิ้ม ความรัก ความอบอุ่นของทุกคนจะอยู่ในใจของผมตลอดไป” คชากล่าวทิ้งท้าย