แบรนด์ mami จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “mami x ZeeNunew Thank you Party” ดึงพรีเซ็นเตอร์คู่จิ้นสุดฮอต “ซี-นุนิว” ขอบคุณแฟนคลับ ผลักดันยอดขายสุดปังตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา

​mami สร้างปรากฏการณ์การความฟิน กับกิจกรรมสุดพิเศษ “mami x ZeeNunew Thank you Party” ดึงพรีเซ็นเตอร์คู่จิ้นสุดฮอต “ซี-พฤกษ์ พานิช” และ “นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” แจกความฟินขั้นสุด และร่วมสร้างโมเมนต์สุดน่ารัก แสนประทับใจให้กับเหล่าซนซน (ชื่อแฟนคลับ) ที่ได้มาร่วมงาน พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุนแบรนด์ mami (มามิ) ผลักดันยอดขายสุดปังมาโดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน​ภายในงานทางแบรนด์มามิ ได้เชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมแถลงข่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารสาวสวยมากความสามารถ “คุณศศิบุษย์ มานะนาวิกผล” CEO แบรนด์ “mami” (มามิ) บริษัท ไอเอ็มจี เวิล์ด จำกัด ขึ้นกล่าวบนเวที พร้อมเผยความรู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับ “ซี-นุนิว” ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณซนซน (ชื่อแฟนคลับ) ที่ร่วมกันสนับสนุนแบรนด์และทำให้แบรนด์ได้เป็นที่รู้จัก แล้วยังเผยถึงนิวโปรเจคที่จะได้ร่วมงานกันอีกในอนาคตอีกด้วย​และหลังจากนั้นก็ได้เวลาความฟินของเหล่าซนซน(ชื่อแฟนคลับ) กับช่วงเวลาแห่งความสุข ความสนุก กับช่วงเวลาของ “mami x ZeeNunew Thank you Party” ที่จัดเต็มให้ได้ฟินกันกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมเบเนฟิตที่ขนมาให้แบบไม่มีกั๊ก เรียกได้ว่างานนี้ชาวซนซน ได้ฟินกับแบบจุใจกันเลยทีเดียวหาซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์มามิ ได้แล้วที่ สาขา Centerpoit Siam Square, Central พระราม 9, แฟชั่นไอส์แลนด์ ,ร้าน Beautrium, ร้านKIS และ Online Official ของแบรนด์#MAMIxZeeNunewThankyouParty #mami #มามิ #ZeeNuNew #ซีนุนิว #ZeePruk #Zunshine #NuNew #Nananu #ZonZon #ซนซน