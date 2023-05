ผังพร้อม! สิทธิพิเศษพร้อม! SUN STAR ชาวไทยพร้อม! ลงสนามกดบัตร งาน SUNNEE FIRST FAN CONCERT ‘SURPRISE ON THE ROAD’ IN BANGKOK 2023

วอร์มนิ้วรอพร้อมกดบัตรกันรึยัง? กับงานแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินสาวมากความสามารถที่ทุกคนรอคอย SUNNEE (ซันนี่-เกวลิน บุญศรัทธา) กับงานที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ส่งผังที่นั่งและสิทธิพิเศษมาให้แฟนๆ ชาวไทย ได้รู้กันก่อนจะได้มีแรงฮึดลงสนามกดบัตรเปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม และเปิดจำหน่ายบัตรทั่วไปใน วันที่ 31 พฤษภาคมนี้หลังจากที่ผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรง อย่างประกาศจัดงานแฟนคอนของสาวซันนี่ บรรดา “ไท่ หยาง ซิง” หรือ Sun Star ชาวไทย (ไท่หยาง แปลว่า พระอาทิตย์ ซิง แปลว่า ดาว ชื่อแฟนคลับของซันนี่) ต่างก็ตื่นเต้นและเตรียมพร้อมรอที่จะได้เจอกับเธอคนนี้ ซันนี่ สาวมากความสามารถเธอเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียว ที่ได้มีโอกาสร่วมเพลงประจำการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ประกบ “แจ็คสัน หวัง, ถานเจี้ยนซื่อ หรือ JC-T และ แองเจล่า ชาง อีกด้วย โดยเพลงธีมโปรโมท Hangzhou 2023 Asian Game มีชื่อว่า With You and Me 《有你有我》เป็นที่รู้กันดีว่า ซันนี่ เกวลิน คืออดีตสมาชิก Girls Group ชื่อดังอย่าง Rocket Girls และหลังจากหมดสัญญา เธอก็ได้ผันตัวเองมาเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัว และหลังจากนั้นเธอได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกชื่อ How’s the Weather Today? ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกัน โดยอัลบั้มนี้ทำสถิติมียอดขายเป็นอันดับ 8 ของประเทศจีนในปีนั้นอีกด้วย ทั้งนี้แฟนคลับของซันนี่ไม่ได้มีแค่ในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศไทย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย และอีกมากมาย ด้วยความสามารถอันหลากหลาย ทั้งร้อง เต้น และเอ็นเตอร์เทนของเธอ ก็ทำให้เธอนั้นเป็นศิลปินที่ได้รับความรักจากแฟนๆ ทั่วเอเชีย โดยซันนี่มีผู้ติดตามใน “เหว่ยป๋อ” มากกว่า 22 ล้านคน เลยทีเดียวและเร็วๆ นี้ SUN STAR ชาวไทย จะได้พบกับตัวจริงของเธอในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความสุข ภายใต้งานแฟนคอนครั้งแรกที่ไทย แฟนพันธุ์แท้ของซันนี่ห้ามพลาด!! เตรียมล็อคคิวของตัวเองไว้ให้ดี ย้ำกันอีกครั้งงานแฟนคอน งานเริ่มเปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ลด 10% ทุกที่นั่ง และเปิดจำหน่ายบัตรทั่วไปใน วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ทาง www.Thaiticketmajor.com บัตรราคา 6,500 (VIP) / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาทเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์และความสนุกในงานแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยของ ‘ซันนี่-เกวลิน บุญศรัทธา’ ที่รับรองว่าฟินถึงใจแน่นอน รายละเอียดเพิ่มเติมและผังที่นั่ง ติดตามได้ทาง FB : สุดสัปดาห์แฟนคลับ / IG : @sudsapda / twitter : @sudsapda รับรองว่าแฟนคอนครั้งนี้ ซันนี่ การันตีความสนุก พร้อมจัดหนัก จัดเต็ม เพื่อให้ SUN STAR ชาวไทยทุกคน แล้วไปสร้างความประทับใจกับงานครั้งนี้ด้วยกันนะ!!