“เจนนิเฟอร์ คิ้ม” สร้างปรากฏการณ์ครั้งที่ 7 แซ่บถึงใจ ใครก็ต้านไม่อยู่ “เกินคิ้ม Concert” เกินคาด เกินคุ้ม

คอนเสิร์ตจบแต่ความสนุกยังติดอยู่ในอก ยกออกไม่ได้ ประทับใจในความ เกินคิ้ม เกินคาด เกินคุ้มม๊าก!! เตือนแล้วนะเล็กๆไม่ ถ้าเล่นใหญ่ต้องยกให้ดีกว่าตัวแม่นัมเบอร์วันกับปรากฏการณ์ ครั้งที่ 7ขนทุกนิยามมาเติมความเกินลงไปใหม่ ให้เกินเยอะ เกินใหญ่ เกินอึ้ง เกินเริ่ด เกินอะไรเบอร์นี้ แบบเกินในเกิน ทั้งแขกรับเชิญที่เกินคาด ฟาดกันด้วยเพลงและฝีปาก ตามมาด้วยเพลงดังที่ร้องได้ทุกรุ่น การันตีความสนุกโดยที่มีกรรมการผู้จัดการ ควบตำแหน่งโชว์ ไดเรกเตอร์ จัดเต็ม แสง สี เสียง โปรดักชั่น ยิ่งใหญ่ อลังการ สมศักดิ์ศรีตัวแม่ แถมรวม Music Director ตัวพ่ออย่าง หนึ่ง อภิวัฒน์, โซ่ แมนลักษณ์ และ บี โสตถินันท์ จากวง ETC สำหรับความขลังของ Symphony Orchestra ได้ Frank Herrgott (ฟร้องค์ แฮร์ก็อต) นักเปียโนชาวฝรั่งเศส และ อ.จิ๊บ วิชชุเดช เนตรสิน มือเบสผู้คว่ำหวอดอยู่ในวงการเพลงร่วมสร้างสรรค์ เมื่อเหล่าเทพรวมตัวกันขนาดนี้ ไม่มีคำว่าแผ่วแน่นอนแค่ซีนเปิดตัวก็เล่นใหญ่ให้แฟนคลับใน อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี หวิดหัวใจวาย ที่เห็น เจนนิเฟอร์ คิ้ม ควงไมค์ร่ายมนต์เพลง คาถาขุนแผน นะหน้าทอง บนกระเช้าสูงเกือบติดเพดาน มีเพียงสลิงเส้นบางยึดเกาะ แต่เสียงนางยังไพเราะไม่แกว่งและขาไม่สั่นนะ เริ่ดแค่ไหน คิดดู๊! ร่ายมนต์เสร็จก็ร่ำเพลง "สหายสุรา" คู่กับแขกรับเชิญคนแรก จ๊ะ นงผณี ลูกทุ่งสาวเกินเผ็ด เด็ดทุกช็อตทั้งเสียงร้องและท่าแดนซ์ จ๊ะ ขอจัดเต็มด้วยเพลงเดี่ยว คอแห้ง ให้แฟนเพลงได้โยกกันพอเหงื่อซึมหน้ากลับสู่โหมดเพลงรักกับเมดเล่ย์เพลงดังของ พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินที่ คิ้ม รักจัดมาเต็ม 5 เพลงรวด ต้องโทษดาว กลับไม่ได้ไปไม่ถึง ก็เลิกกันแล้ว ถ่านไฟเก่า คนไม่มีแฟน แหม!คนวัยมันส์ร้องตามกันลั่นฮอลล์ทีเดียว ต่อด้วยเมดเล่ย์เพลงฮิตจี๊ดใจวัยรุ่นยุค 90 อย่าง หัวใจสลาย ที่ได้ดีว่าตัวแม่รุ่นน้องร่วมโชว์พลังเสียงต่อด้วย พิษรัก สิ่งสุดท้าย เทพธิดาดอย ก่อนต้อนรับแขกรับเชิญคนที่ 3 ที่แค่เห็นหน้าก็ฮาแล้วสวยสง่ามาในชุดราตรีหางปลา ยีผมฟาร่า แต่งหน้าฉ่ำ ร่วมร้องเพลง เกลียดคนสวย ต่อด้วย สุดฤทธิ์สุดเดช สะบัดแดนซ์จัดหนัก สมฉายา สาวใหญ่ เกินลีลา ส่วนมุกนั้นฮากระจาย กรี๊ดกันลั่นฮอลล์ความสนุกยังคงดำเนินไปอย่างไม่มีสะดุด คิ้ม เปลี่ยนชุดออกมาโชว์เพลงดังร่วมสมัยอย่าง Hello Mama สลักจิต โต๊ะริม ถ้าเราเจอกันอีก ความเป็นดีว่า ต้องยอมรับว่าสะกดผู้ชมชนิดฟังไปขนลุกไป ไพเราะเกิ๊นนนน ผสานกับโปรดักชั่น แสง สี เสียงล้ำสมัยไม่ซ้ำกันซักซีน คนดูคุ้มสุดๆ ยิ่งเข้าสู่โซนเพลงร็อค ทิ้งรักลงแม่น้ำ เลิกรา 100 เหตุผล เคยรักฉันบ้างไหม กระแทกใจทุกดอกจ้ะแม่! ก่อนปล่อยให้สาวๆกรี๊ดรับร็อคพ่อลูกอ่อนหยิบเพลงรักของ คิ้ม "คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว" มาสะกดคนฟังด้วยความหล่อและเสียงร็อค ละมุนของพี่ตูน ต่อด้วยเพลงคู่ อกหัก ของ คิ้ม-ตูน ตามด้วยสามพลังเสียงอันยิ่งใหญ่ในเพลง ความเชื่อ คิ้ม-ตูน เปิดตัวมาร่วมบวกพลังความแรงขึ่นไปอีก ก่อนคิ้มจะส่งเวทีให้ ตูน-แจ๊ส ขยี้เพลงยาพิษ ให้สั่นสะเทือนไปทั้งอิมแพ็คอารีน่า สร้างความประทับใจกับครั้งแรกกับการดวลไมค์ด้วยกันของศิลปินคุณภาพ เพลงก็เพราะแถมสาดมุกสะเทือนไปอีก บอกได้คำเดียวว่าคุ้มมาก แจ๊ส ขอโชว์เพลงรัก หมอกหรือควัน และ ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ ขอมอบเพลงนี้ให้คนบนฟ้า "คุณพ่ออุดม ทรงแสง" ความคิดถึงพ่อทำให้ แจ๊ส ร้องเพลงนี้ทั้งน้ำตา ทำเอาคนดูน้ำตาซึมตามกันทั้งฮอลล์ผ่านช่วงซึ้งกลับมาซ่ากันต่อกับเมดเล่ย์เพลงแดนซ์ พลิกล็อค พูดอีกที Music Lover ผีเสื้อราตรี และ OK บนเวทีร้องเต้นกันสุดมันส์ คนดูด้านล่างไม่น้อยหน้า ลุกขึ้นสะบัดขาชนิดไม่แคร์ข้อเข่า ต่อความสนุกด้วยเมดเล่ย์รถแห่กับแก็งค์แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรซ์โชว์เพลง ธาตุทองซาวด์ ก่อนส่งเวทีให้ควงคู่ซี้ในเพลง มาทำไม หมากัด สัญญาเดือนหก รักคุณยิ่งกว่าใคร และ มาทำไม ที่ได้ คิ้ม โดดแจม มันส์เหงื่อหยด ต้องสะกิดขอยาดมคนข้างๆ เพราะเกินจะหายใจทันปิดท้ายคอนเสิร์ตกับ 3 เพลงดังที่สร้างชื่อให้ เจนนิเฟอร์ คิ้ม อย่าง สายลม ไม่ยอมหมดหวัง และ คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว โดยมีโผล่เซอร์ไพรซ์กลางเวที ทำเอาคิ้มตกอกตกใจ ส่งท้ายปรากฏการณ์คอนเสิร์ตครั้งที่ 7 คอนเสิร์ตที่ คิ้ม ลั่นวาจาว่าจัดหนักเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต ซึ่งต้องยอมรับจริงอย่างที่กล่าวไว้ ใส่พลังสุดซะลูกหลานต้องเอามือทาบอกและจดจำตัวแม่ เจนนิเฟอร์ คิ้ม บนเวทีคุณภาพ "เกินคิ้ม คอนเสิร์ต" ครั้งนี้ไปอีกนานแสนนาน