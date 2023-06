Miss International Queen 2023 อวดชุดประจำชาติ 22 ประเทศ “กวาง อริสรา” ประเทศไทยคว้าชนะเลิศอันดับ 1 รอบความสามารถพิเศษ

การประกวดสาวทรานส์เจนเดอร์ระดับโลกได้จัดการประกวดสำหรับรอบชุดประจำชาติ และรอบการค้นหาความสามารถพิเศษ งานนี้เป็นการเฉลิมฉลองความงามและความสามารถของบุคคลข้ามเพศจากทั่วโลก ด้วยธีม คือ “A CREATION” ครีเอตสิ่งที่เปี่ยมคุณค่าแก่สังคมให้มีค่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดรอบชุดประจำชาติ (National Costume) เป็นการแสดงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลายของประเทศของผู้เข้าประกวด เป็นโอกาสสำหรับพวกเขาที่จะแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในมรดกของพวกเขา ผู้ชนะในรอบนี้จะประกาศผลในวันที่ 24 มิถุนายน ณ ทิฟฟานี่ โชว์ พัทยารอบความสามารถพิเศษ (Talent Contest) รอบนี้เป็นโอกาสที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น การร้อง การเต้น หรือทักษะอื่นๆ และผู้ชนะรางวัล Best Talent ในปีนี้ ได้แก่จากประเทศไทย ในชุดการแสดง รำอีสานพื้นบ้าน อริสราร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาของชาวลุ่มแม่น้ำโขงที่มีต่อพญานาค รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชุดการแสดงยิมนาสติกลีลา อันพลิ้วไหวจนไม่อาจละสายตาได้ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ประเทศจีน ในชุดการแสดง ร้องเพลงโชว์พลังเสียงน่าประทับใจ พร้อมเต้นประกอบเพลงสวยงามสำหรับรอบ The Preliminary แฟนคลับ เตรียมตาแตกกับ โชว์ชุดราตรีและชุดว่ายน้ำ ในวันที่ 22 มิถุนายน ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จ.ชลบุรี และวันมงลง หรือ รอบชิงชนะเลิศ The Coronation Night ลุ้นร้อน ลุ้นแรง ชี้ชะตาสาวงามจากประเทศใดจะได้ครองตำแหน่ง Miss International Queen ประจำปี 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี