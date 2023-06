ตลาดสีรุ้ง Pride Month เจาะ LGBTQIAN+ กระเป๋าหนักซื้อเก่ง

การตลาด - เผยข้อมูลปัจจุบันทั่วโลกมี LGBTQIAN+ มากถึง 486 ล้านคน อยู่ในเอเชีย 288 ล้านคน และเป็นคนไทย 4 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 50,000-85,000 บาทต่อคน ถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีความพิเศษ วงการค้าปลีกไทยพร้อมดัน Pride Month ในไทยสู่เดสติเนชั่นของโลก ค้าปลีก จัดเต็มทั้งกิจกรรม การมีส่วนร่วม การออกแบบตกแต่งศูนย์ รองรับกลุ่มตลาดเฉพาะนี้กลายเป็นอีกอีเวนต์ใหญ่งานหนึ่งที่มีสีสันและมีความเป็นสากลไปแล้ว กับ เทศกาล Pride Month การฉลองความหลากหลายทางเพศ ของชุมชน LGBTQIAN+ ซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นอีกประเทศที่มีการจัดงานดังกล่าวอย่างหลากหลายและกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะวงการค้าปลีกที่หยิบจับเอาเทศกาลนี้มาสร้างสีสัน และกระตุ้นกำลังซื้อและบรรยากาศที่สนุกสนานได้เป็นอย่างดี*** “ซีพีเอ็น” จับเทรนด์เศรษฐกิจสีรุ้งมาแรง-กำลังซื้อสูงดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเป็นหัวหอกในการผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันให้งานฉลองเทศกาล Pride Month ของประเทศไทยเป็น Top of Pride Destination ของคนทั่วโลก และยกระดับสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2028 ชาติแรกในเอเชียตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไตรมาส 2 และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งนี้ซีพีเอ็นได้ผนึกพันธมิตรหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย และภาครัฐ-เอกชน นำโดย กรุงเทพมหานคร, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, Muse by Metinee, บางกอกไพรด์ และบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด เดินหน้าปลุกเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวไทยไตรมาส 2 ประกาศความยิ่งใหญ่เตรียมฉลองเทศกาลไพรด์ประเทศไทย ในงาน THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 ด้วยคอนเซ็ปต์ “PRIDE FOR ALL” โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 ร่วมฉลอง Pride Month พร้อมกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศโดยชู 3 แนวคิดสำคัญ ได้แก่1. สร้าง Global Impact ยกระดับงานไพรด์ประเทศไทย ให้เป็นเดสติเนชั่นระดับโลกด้วย Great partnership การผนึกกำลังร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก และพันธมิตรชั้นนำภาครัฐ-เอกชน จัดงานฉลองเทศกาลไพรด์ยิ่งใหญ่ผ่านพื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ, Global destination ชูไทยเป็น 1 ในแลนด์มาร์กแห่งการฉลองเทศกาลที่ทั่วโลกอยากมาเยือน เทียบชั้น NYC Pride นิวยอร์ก, EuroPride 2019 & Pride Week เวียนนา ออสเตรีย, Tokyo Rainbow Pride ญี่ปุ่น และTaiwan LGBT Pride เพราะประเทศไทยเป็นเดสติเนชั่นที่เหมาะสม เปิดกว้าง และยอมรับในความแตกต่าง หลากหลาย และการสร้าง Global awareness สร้างกระแสผ่าน Tourist Platform ทั่วโลก เหมือนที่เราประสบความสำเร็จมาแล้วจากการจัดงานเคานต์ดาวน์ และเทศกาลสงกรานต์2. จับเทรนด์ Rainbow Economy เศรษฐกิจสีรุ้งมาแรง-กำลังซื้อสูง2.1 ขานรับนโยบาย “เศรษฐกิจดี” ของกรุงเทพมหานคร มุ่งปั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้คึกคัก ยกระดับงานไพรด์ของไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก2.2 จับ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) กลุ่ม LGBTQIAN+ กำลังซื้อสูง ตลาดสำคัญในยุค Genderless เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายสินค้าและท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง รายได้ดี มีรสนิยมดี สร้างเม็ดเงินมหาศาลในหลายอุตสาหกรรม เช่น ท่องเที่ยว ภาพยนตร์ ดนตรี บันเทิง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ จากข้อมูล พบว่า ปัจจุบัน LGBTQIAN+ ทั่วโลกมีมากถึง 486 ล้านคน อยู่ในเอเชีย 288 ล้านคน และเป็นคนไทย 4 ล้านคน โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 50,000-85,000 ต่อคน และ 2) กลุ่ม Gen Z ที่เปิดกว้างสนับสนุนความเท่าเทียม ให้ความสำคัญกับ Brand value2.3 แบรนด์ดัง Global & Local ผลิต Collectible items ช่วง Pride Month อาทิ สายกิน: Daisen กับเมนูซูชิสีรุ้ง, ไอศกรีม Guss Damn Good พิเศษเฉพาะเทศกาลไพรด์ (เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว), สายแฟชั่น: พบกับไอเท็ม Pride คอลเลคชั่น สุดว้าวจาก Adidas, Calvin Klein, Casetify, CPS CHAPS, Guess, Nike, Comma And มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์แห่งใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึง LEGO และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย3. ชู Pride Highlight ตอบโจทย์ทุก GEN ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์ PRIDE ทั่วประเทศ ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 ให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Trendsetter ของทุกจังหวัด โดยมีไฮไลต์พิเศษมากมาย อาทิ3.1The Biggest Pride Parade โบกสะบัดธงสีรุ้งใน 8 สาขาทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ จัด 2 งานใหญ่: Pride Fashion Parade จาก Muse by Metinee โดย ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม และศิลปินดัง-นักศึกษากว่า 500 คน และงาน Bangkok Pride 2023 ร่วมกับกรุงเทพมหานครฯ และนฤมิตรไพรด์ ขบวนพาเหรดธงสีรุ้งสุดตระการตาใหญ่ที่สุดในไทยกว่า 144.8 เมตร ประกาศก้องความหลากหลายและเท่าเทียมโดยขบวน Bangkok Pride2023 จะเคลื่อนตัวจากแยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ พร้อมผู้คนนับแสนที่ร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่ และโชว์สุดพิเศษ มินิคอนเสิร์ต การฉลองความหลากหลายทางเพศ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะเอก อัคราชฑูต หน่วยงานราชการ และตัวแทนจากชุมชน LGBTQIAN+ ​โดยเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไฮไลต์เดสติเนชั่นสุดท้ายฉลองร่วมกัน สมเป็น World’s Best Festive Destination, เซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัล มารีนา จัดงาน Pattaya International Pride Festival 2023 ไพรด์พาเหรดเลียบชายหาดเมืองพัทยา, Central Phuket Pride For All ไพรด์พาเหรดครั้งแรกใหญ่สุดในภาคใต้​ พร้อมแฟชั่นโชว์ร่วมกับไซม่อนคาบาเร่ต์ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย คือ เซ็นทรัล ขอนแก่น, อุบล, อุดร และสมุย3.2 Pride Happening อาทิ Pride Talk ร่วมกับ UNDP และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฟังเสวนาจาก LGBTQIAN+ คนสำคัญในวงการ สร้างแรงบันดาลใจที่เซ็นทรัลเวิลด์, พัทยา, ภูเก็ต, อุดร, ขอนแก่น, เชียงใหม่, ชลบุรี, Pride Competition ชมการประกวด Miss International Queen ชุดประจำชาติ ที่เซ็นทรัลเวิลด์, Pride Market อาทิ centralwOrld ร่วมกับ SpicyDisc และ Tinder แอพหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลก presents "ตลาดโสด MADE WITH PRIDE" 1-4 มิ.ย.66 เป็นต้นและ Pride Concert จากศิลปินดังที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พัทยา, ภูเก็ต, อุบล, ชลบุรี3.3 Pride Vibes ชม Installation Art จากศิลปินดัง เตยยี่-ประภัสสร เจ้าของผลงาน Seat the Pride ฉลองความเท่าเทียม ตลอด 2 เดือนเต็มที่เซ็นทรัลเวิลด์ (มิ.ย. - ก.ค. 2566) และ เซ็นทรัล ชลบุรี ในคอนเซ็ปต์งาน "Mirror Mirror: Reflect Yourself” และพลาดไม่ได้ จุดเช็คอินสีรุ้ง Pride Photo landmark ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศพบกับกิจกรรมพิเศษจาก กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ผู้นำนวัตกรรมด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก ปีนี้มีกิจกรรมพิเศษ ที่จะให้ผู้ที่สนใจร่วมโชว์“This is my look” ของคุณเอง โดยผู้โชคดีจะได้รับรางวัล Beauty package มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท จาก 5 คลินิกความงามชั้นนำ V Square Clinic, Nitipon Clinic, The Klinique, SLC Clinic, KKC Clinic สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook page, TikTok “Central Pattana” พร้อมชมขบวนพาเหรดที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พัทยา, มารีน่า, ภูเก็ต, อุบล, และอุดร*** “ดิ เอ็มดิสทริค” ชี้กลุ่มนี้ตลาดสำคัญนางสาวอรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส ดิ เอ็มดิสทริค เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ากลุ่ม LGBTQ+ เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง โดยมีการคาดการณ์ว่ากลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลก 486 ล้านคน อยู่ในแถบเอเชีย 288 ล้านคน และในไทยประมาณ มีประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการเงิน มีความสามารถในการใช้จ่าย มีไลฟ์สไตล์ ที่เรียบหรูดูแพง และเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการทำการตลาดกลุ่มหนึ่ง ควบคู่กับพันธกิจที่สำคัญของ ดิ เอ็มดิสทริค ในการเป็นคอมมูนิตี้ที่สร้างคุณค่า ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลาย ให้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความสุข ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต’“ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมสนับสนุนเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ที่ผ่านมาเรามีแนวคิดปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ให้ทุกคนมาใช้ประสบการณ์ร่วมกันในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ อย่างเท่าเทียม เปิดกว้างในเชิงการทำงานร่วมกับผู้มีความหลากหลายทางเพศมาอย่างยาวนานโดยต้องยอมรับว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีความครีเอทีฟ มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญเป็นกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ แบบ Work hard, Play hard และปฎิเสธไม่ได้ว่า ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนของกลุ่มLGBTQIAN+, ชาย, หญิง ทั่วไปหลายชาติหลายภาษา ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มคนไทยโดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีประสบการณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฯ และมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศของศูนย์การค้าฯการให้บริการแบรนด์สินค้า ตลอดจนกิจกรรมที่มีรสนิยม สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเป็นประสบการณ์ (Experiential) ที่ส่งต่อผ่านแนวคิดของศูนย์การค้าฯ ในรูปแบบของ Movement Experiential และเป็นมากกว่าการสร้างประสบการณ์แบบ Momentสิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างที่เป็นรูปธรรมในการตอบโจทย์กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศของศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์อย่างไรก็ดี เมื่อเข้าสู่ Pride Month ศูนย์การค้าฯ จึงร่วมกับ F.Y.I Market นำเสนอภาพลักษณ์ของ LGBTQ+ ในเชิงผลงานสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม “Make My Way” จัดขึ้นในวันที่ 1-11 มิถุนายน 2566ณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ ในรูปแบบมาร์เก็ตสุดเก๋ ที่รวบรวมขนมหวานเบเกอรี่ แฟชั่น เครื่องประดับ จากร้านดังกว่า 55 ร้าน พร้อมด้วยการรวมตัวของ KOLs ที่มีความหลากหลายทางเพศชื่อดัง ที่จะมาทำกิจกรรมพิเศษ Your Love Is Like A Flower กิจกรรม Painting Work ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเฉลิมฉลองความเสมอภาคของชาว LGBTQ+พร้อมกันนี้ “Flamenco Bangkok” แหล่งแฮงเอาต์ลอยฟ้าสไตล์ละติน บริเวณชั้น 9 อาคาร A ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมฉลอง PRIDE MONTH ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษทุกวันพุธตลอดเดือนมิถุนายน ในรูปแบบ LGBTQ+OUT LOUD กับบรรยากาศและกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไปนอกจากนี้ ในเชิงสัญลักษณ์ยังมีการประดับตกแต่งบริเวณหน้าศูนย์การค้าฯ ตลอดจนการเปลี่ยนภาพ Profile LOGO ในสื่อ Social media ของศูนย์การค้าฯ เป็นสีรุ้ง เพื่อแสดงออกถึงการร่วมสนับสนุนเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ ในธีม ‘Celebrate PRIDE IN LOVE’ พร้อมด้วยกิจกรรมแสดงออกถึงสัญลักษณ์การสนับสนุนเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 7 มิถุนายนนี้*** “สยามพิวรรธน์” ทำต้นน้ำถึงปลายน้ำนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า “เราสนับสนุนความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมานานมาก สิ่งที่สยามพิวรรธน์ทำคือเราให้โอกาส เพราะเราเติบโตขึ้นด้วยการให้โอกาสของคน ธุรกิจที่เราทำได้ยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกัน ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในการทำธุรกิจ แต่สยามพิวรรธน์ เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาใช้ประสบการณ์ร่วมกัน การที่เราจะบริการลูกค้า สังคม และชุมชนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันนั้น สิ่งที่สำคัญคือการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ซึ่งที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับกลุ่ม UNDP มานานหลายปีนอกจากนี้สยามพิวรรธน์ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สถานที่ของกลุ่มทั้งหมดเป็นศูนย์รวมคอมมูนิตี้และให้ความสำคัญต่อผู้คนที่มีความหลากหลายในทุกด้าน อาทิ เพศ เชื้อชาติ สุขภาพ เราให้การส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความแตกต่าง ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) ซึ่งเป็นแนวทางที่ยึดมั่นและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ ภายใต้แนวคิด อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งเป็นการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการต่างๆ เพื่อคนทั้งมวล”ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าในเครือได้ประกาศจุดยืนสนับสนุนความหลากหลาย และความเท่าเทียม โดยสยามเซ็นเตอร์ DiversCity Building ที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลายของผู้คน ถือเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) องค์กรระดับโลกที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนตามหลักธรรมาภิบาลในทุกด้านเนื่องในโอกาส Pride Month ในเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์จัดกิจกรรม “บางกอก ไพรด์ 2023” ดังนี้1. ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการประดับตกแต่งศูนย์การค้าทั้งหมดในเครือ มีโครงการที่ทำร่วมกันกับองค์กรนฤมิต การร่วมมือกับพันธมิตรออกแพคเก็จประกันภัยสำหรับคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ2. สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ นำเสนอ THE WORLD OF FREEDOM AND PRIDE ภายใต้คอนเซ็ปต์ Diverscity, Equality และ Inclusive ส่งเสริมคุณค่าทุกความต่างและความหลากหลายอย่างเท่าเทียม เพลิดเพลินไปกับขบวนพาเหรด Bangkok Pride ที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดเฉลิมฉลองในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยสยามเซ็นเตอร์ร่วมมือกับศิลปิน อาทิ มิสเตอร์ครีม (Mr. Kreme) ศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์งานอาร์ตทอยที่โด่งดังไป ทั่วโลก รวมทั้งแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำ ร่วมเฉลิมฉลองแคมเปญ Pride Month ตลอดเดือนมิถุนายน 25663. สยามดิสคัฟเวอรี่ได้รังสรรค์ Pride Space พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม ที่ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า4. สยามพารากอน ได้ตกแต่งพื้นที่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ กับกิจกรรมพิเศษบนพื้นที่แห่งสีสันและความสนุกที่ลานพาร์ค พารากอน ในช่วงวันที่ 1-30 มิถุนายน 25665. ไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายในทุกรูปแบบ จัดแคมเปญใหญ่ “ICONSIAM Love Proudly” ไม่ว่าจะเพศไหนก็รักกันได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยการชมการแสดง “ICONIC Multimedia Water Features” การแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ที่ยาวที่สุดที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธีมสีรุ้ง โดยสามารถชมได้ทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 19.00 น. และ 19.30 น. นอกจากนี้ ยังตื่นตาตื่นใจไปกับการชมความงดงามของ สายน้ำตกหลากสีรุ้ง (Waterfall) ในโซนอลังการ ชั้น 6 ชมได้ทุกวันในเวลา 19.00 – 20.00 น. ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ .