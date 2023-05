เซ็นทรัลพัฒนา จัดแคมเปญ THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 ‘Pride For All’ ฉลองเทศกาล Pride Month ระดับโลก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ รวม 38 สาขา ร่วมกับหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, Muse by Metinee, บางกอกไพรด์, บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด และ จัดแคมเปญ THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 ‘Pride For All’ เตรียมฉลองความยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างประสบการณ์สีรุ้งระดับโลกผ่านกิจกรรมมากมาย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ตอกย้ำการเป็นพื้นที่ของทุกคนอย่างเท่าเทียมนับถอยหลังรอชมแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ ในงาน Proud to be Pride 2023 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จาก Muse by Metinee นำโดย ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ตัวแม่แห่งวงการ LGBTQIA+ ของประเทศไทย รวมกว่า 300 นางแบบ นายแบบ ชื่อดัง และ PRIDE CONCERT โดยเหล่าดาราศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566, PRIDE PARADE สุดยิ่งใหญ่ จาก Bangkok Pride โบกสะบัดความงามของธงสีรุ้ง ขนาดใหญ่กว่า 144.8 เมตร ให้ก้องกังวานทั่วเมือง, TALAD SODE ตลาดโสด, PRIDE TALK จากบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ, PRIDE COMPETITION การประกวด Miss International Queen ชุดประจำชาติ, เช็คอินกับจุดเดคคอเรชั่นทั่วศูนย์ฯ พร้อมช้อปสินค้า New Collection Pride Month อาทิ Adidas, Casetify, Comma And, Nike ฯลฯ อร่อยกับเมนูพิเศษจากร้านดังภายในศูนย์ฯเซ็นทรัลพัทยา และ เซ็นทรัลมารีนา กับ Pride Market ช้อป ชม ชิม สินค้าหลากหลายสไตล์จากพ่อค้า แม่ค้าสุดเก๋ LGBTQIA+ และปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 กับ “PATTAYA INTERNATIONAL PRIDE FESTIVAL 2023” ขบวนพาราเหรดเลียบชายหาดเมืองพัทยาเซ็นทรัลภูเก็ต CENTRAL PHUKET PRIDE FOR ALL ครั้งแรกใหญ่สุดในภาคใต้ กับ PRIDE PARADE กลางเมืองภูเก็ต ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566, เดินแบบชาว LGBTQIA+ ร่วมกับ SIMON CABARATE โชว์สุดอลังการ และ PRIDE CELEBRITY PHOTO EXHIBITION & PRIDE TALK รวมเซเลปคนดัง, ทุกวันศุกร์ เสาร์ ตลอดเดือนชวนปาร์ตี้สุดมันส์ ต้อนรับชาว LGBTQIA+เซ็นทรัลอุบล พบกับ Grand Opening Ceremony ของงาน "UBON PRIDE 2023" เซ็นทรัลอุบลร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month ด้วยขบวนรถแห่และขบวนพาเหรด We All Pride พร้อมชมการแสดง Pride Fashion show จากนางงาม เซเลบริตี้ การแสดงดนตรี โชว์แดร็กควีน จากกลุ่มเยาวชนและภาคีหลากหลายทางเพศเซ็นทรัล เชียงใหม่ CENTRAL CHIANGMAI PRIDE FOR ALL ฉลองเดือนแห่งความแห่งความภาคภูมิใจนี้ด้วยแลนด์มาร์คสีรุ้งสุดปังทั่วศูนย์การค้าฯ พร้อมกิจกรรม Photo Fashion Challenge ของรางวัลสุดพิเศษ และกิจกรรม Workshop อีกมากมายมาร่วมฉลองความไพรด์สุดยิ่งใหญ่ ได้ตลอดเดือน มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม Pride Month ภายใต้ Concept “THIS IS MY LOOK” จาก กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CentralPattayaBeach