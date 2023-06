แอสตราโกฯ เปิดแคมเปญ “เปลี่ยนหน้ายับให้กลับมาเฟียร์ซ Morpheus8” นวัตกรรมที่มาแรงที่สุดเป็นอันดับ 1 จากอเมริกา

ภายในงานจัดขึ้นในรูปแบบ Exclusive Meeting สุดพิเศษที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากหลากหลายประเทศ กับนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในเวลานี้ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยนหน้ายับให้กลับมาเฟียร์ซ Morpheus8” นวัตกรรมที่มาแรงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา“สารฑูร กฤตติกากุล” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จับมือกับ Moshe Mizrahy, CEO of Inmode และ Michael Kreindel, PH.D., CTO of Inmode เพื่อเชิญ Dr. Stephen Mulholland, M.D. ศัลยแพทย์ตกแต่งจากประเทศแคนาดา ผู้ริเริ่มใช้เครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมด้านความงามยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ เป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับการรักษาจากประสบการณ์จริง ที่ผ่านมาเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั่วโลก ครั้งนี้ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Morpheus 8 Face, Prime, Body & the M8 3D and the Complete Contouring Solution” และ “Combination of the Evolve X and the Morpheus Body and Introduction of Boomerang FX (Book & Academy)”ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก “แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา” ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ คลินิก (Medisci Clinic) ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงผิวหนัง เป็นทั้งวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ยังเป็นผู้ริเริ่มการใช้เครื่อง BodyTite ด้านศัลยกรรมผิวหนัง ในโรงเรียนแพทย์ ร่วมเป็น Moderator เพื่อสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการทำการรักษาด้วย Morpheus8ทั้งนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการท่านอื่น ๆ อาทิ Dr. Fadi Hamadani ศัลยแพทย์ตกแต่งที่เป็นผู้สอนระดับนานาชาติของ Inmode แพทย์หญิงนัทยา วรวุทธินนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน โรคผิวหนัง บรรยายในหัวข้อ “Pilot Clinical Study Evoke in Thailand” นายแพทย์ปริญญา ระวีกุล แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ประจำริญระวีคลินิก จังหวัดขอนแก่น มาร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี Morpheus8 และแพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวนิช จากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมผิวหนัง แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “Fractora for Acne Scar: 10-Year Experience and Clinical Study in Thailand” จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างยาวนานทั้งนี้ แพทย์ที่มาร่วมงานกว่า 100 ท่านจะได้รับความรู้หลากหลายประเภท อีกทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Morpheus8 Prime Tip ที่เปิดตัวในงานนี้สามารถใช้ได้กับ Morpheus8 ในทุกแพลตฟอร์ม มีความโดดเด่นด้วย Deepest FDA Approved Fractional Technology ที่สามารถเข้าสู่ผิวได้ลึกที่สุด สิ่งสำคัญ คือ Morpheus8 Prime Tip ถูกออกแบบให้ทำการรักษาได้จำเพาะเจาะจงบริเวณรอบดวงตา หน้าผาก จมูก เหนือริมฝีปาก ต้นแขนด้านใน และจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงได้เป็นอย่างดี และทำให้คนไข้ได้รับผลการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนวัตกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมา ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษให้แขกร่วมสนุกไปกับการจับรางวัล Lucky Draw มูลค่ามากกว่า 400,000 บาทAMN ยังคงยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจเครื่องมือแพทย์และความงาม ด้วยหลัก 3 ประการได้แก่- Reasonable Price - ราคาที่เหมาะสม- Service Mind – บริการจริงใจ- Long-term Commitment – ดูแลตลอดระยะเวลาหลังการขายด้วยคำมั่นสัญญาอีกทั้งมุ่งมั่นในการเฟ้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วโลก ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยและนานาชาติท้ายที่สุดนี้ พวกเราครอบครัว AMN Society มีแนวคิดร่วมกัน คือ Believe Respect Trust เพื่อสร้างธุรกิจที่ทุกฝ่ายสามารถเชื่อถือกัน ทุกคนความเคารพซึ่งกันและกัน มีความเชื่อใจกัน และมีจุดยืนที่จะดำเนินธุรกิจอย่างแน่วแน่และยั่งยืนไปพร้อมกัน#เปลี่ยนหน้ายับให้กลับมาเฟียร์ซMorpheus8 #InmodeFamilyThailand #AMNgroup #AMNsociety