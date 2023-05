ทรู จับมือ ศิริราช เปิดตัว Siriraj Innovation Open Lab โชว์เคสต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลก

กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์คือ สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และการดำเนินงานทางการแพทย์และการสาธารณสุขรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษา ลดระยะเวลารอคอย และต้นทุนการรักษา พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการเข้ารับบริการ รวมทั้ง เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์เปลี่ยนผ่าน เข้าสู่ระบบดิจิทัล สามารถให้บริการการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคยากและซับซ้อน โดยมีคณาจารย์ แพทย์และพยาบาล พร้อมด้วยเครื่องมือในการดูแลรักษา ทั้งยังผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีจำนวนแพทย์เฉพาะทางที่จบมากที่สุดของประเทศ เพื่อไปดูแลประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เนื่องจากเราให้บริการคนไข้ค่อนข้างเยอะจึงต้องการผลักดันให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีปัญหาน้อยที่สุด สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ซึ่งต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั้งยังต้องการสร้างองค์กรยุคใหม่ ผ่านการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็น 5G Smart Hospital ซึ่งเรามั่นใจว่า จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าในการให้บริการ ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกล่าวว่า ทรู ได้นำนวัตกรรม โซลูชัน 5G ที่ปัจจุบันมีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลศิริราช ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G” ร่วมจัดแสดงในศูนย์ Siriraj Innovation Open lab ได้แก่ MEC (Multi- Access Edge Computing) แพลตฟอร์มที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี 5G เชื่อมต่อการทำงานของหลากหลายโซลูชัน และ Use Case 5G ที่ใช้งานได้จริงครั้งแรกในวงการสาธารณสุขไทย และเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังพัฒนา “ยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ (5G Unmanned Vehicle)” ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยระบบ AI และทำงานเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์แบบบูรณาการ ประหยัดเวลา ปลอดภัย และช่วยลดมลพิษภายในโรงพยาบาล รวมถึง “5G Smart Ambulance” สนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆ ภายในรถ อาทิ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน ระบบติดตามรถพยาบาล และเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยและตำแหน่งของจุดเกิดเหตุ เพื่อค้นหาโรงพยาบาลในการเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วมากกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช ตอกย้ำศักยภาพบริษัทโทรคม-เทคโนโลยีของทรู ที่พร้อมนำเทคโนโลยี 5G สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ยกระดับการให้บริการแก่ผู้ป่วย ขณะเดียวกัน ทรู ยังเปิดกว้างในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน รวมถึงเหล่าสตาร์ทอัพ เพื่อร่วมกันสร้าง 5G Ecosystem ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยี 5G มาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยและประเทศไทยต่อไปกล่าวว่า ศูนย์ Siriraj Innovation Open lab เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของศิริราช สตาร์ทอัพด้าน HealthTech ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การให้บริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเป็น One Stop Service สามารถนำสิ่งที่คิดและสร้างสรรค์มาให้แพทย์ได้ทดลองใช้จริงและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สำหรับความร่วมมือกับทรูในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ นั้น ถือเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ ด้วยการการนำเทคโนโลยี 5G มาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ IoT, AI, Cloud และ Data Analytics เพื่อสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถช่วยลดภาระการทำงานของแพทย์ ทั้งยังเชื่อมั่นว่า การผสมผสานของเทคโนโลยีต่างๆ สามารถสร้างรูปแบบและคุณค่าในการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย โดยที่บุคลากรไม่ได้ทำงานหนักขึ้น แต่ทำงานได้สมาร์ทขึ้นในโอกาสนี้ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล(ที่ 4 จากขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ขวาสุด) หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมต้อนรับ มร. ยาแซค โอโค (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหน่วยงาน The President of the Office of Electronic Communications (UKE) ประเทศโปแลนด์ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายนทชาติ จินตกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์ Siriraj Innovation Open lab เมื่อเร็วๆ นี้