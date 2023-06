เซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กฟินาเล่สุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับขบวน Bangkok Pride 2023 รวมเหล่า LGBTQIAN+ กว่า 25,000 ชีวิต โบกสะบัดธงสีรุ้งยาวที่สุดในไทย

ร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ฉลองเดือนแห่งความเท่าเทียม เปิดพื้นที่แลนด์มาร์กฟินาเล่ ต้อนรับขบวนพาเหรดสีรุ้งพร้อมด้วยไฮไลท์ธงสีรุ้งที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยเส้นทางได้เคลื่อนตัวจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ และปิดท้ายการเดินขบวนพาเหรดที่จุดฟินาเล่ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงาน รวบรวมเซเลบและผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการพร้อมด้วยประชาชน และเหล่า LGBTQIAN+ มากมายกว่า 25,000 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะเอกอัครราชฑูต หน่วยงานราชการ มาร่วมเดินขบวน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Pride stage การแสดงโชว์ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังคับคั่งสำหรับการร่วมเปิดพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กับขบวนพาเหรดสีรุ้ง Bangkok Pride 2023 เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Thailand’s Pride Celebration 2023 “Pride For All” สะท้อนการเป็นพื้นที่ที่โอบรับทุกความแตกต่าง-หลากหลายสำหรับทุกคน ไม่ว่าโลกของคุณจะเป็นแบบไหน ก็สามารถแสดงความเป็นตัวตนของทุกคนได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ “centralwOrld citizens” และเป็นพื้นที่ที่ยอมรับทุกความแตกต่าง ด้วยความเสมอภาค และความเท่าเทียม ภายใต้คอนเซปต์ “Proud to be Pride” โดยงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ให้ LGBTQIAN+ ได้แสดงออกถึงความเท่าเทียมและหลากหลายทางเพศแล้ว แต่ยังถือเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการเดินทางมาร่วมงาน สร้างการตระหนักรู้ให้เทศกาลไพรด์ของไทยเป็น Pride Celebration Landmark ของ LGBTQIAN+ ทั่วโลก โดยเป็นทั้งงานฉลอง งานแสดงออกทางความคิด และเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้กำลังใจ รวมทั้งเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ อันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในประเทศนอกจากนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมแสดงพลังส่งเสริมความหลากหลายฉลองเดือน Pride Month กับงาน THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 “PRIDE FOR ALL” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตลอดเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fan page: CentralWorld