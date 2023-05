ร่วมแสดงพลังสีรุ้ง เตรียมฉลอง Pride month สุดยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลก ที่เซ็นทรัลเวิลด์ พื้นที่แห่งความเท่าเทียมเพื่อ LGBTQIAN+ ทุกคน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นำโดยเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้นำการฉลองเทศกาลงานไพรด์สุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ผนึกพันธมิตรหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประจำประเทศไทย และ Muse by. Metinee เตรียมจัดงานฉลองใหญ่ Proud to be Pride ชวนทุกคนมาร่วมแสดงพลังสีรุ้ง ภายใต้แคมเปญแห่งความเท่าเทียม Thailand’s Pride Celebration 2023 “Pride for All” สร้างปรากฏการณ์ฉลอง Pride Month แสดงจุดยืนและความเชื่อของเซ็นทรัลพัฒนาในบทบาทองค์กรสนับสนุนความหลากหลายและเท่าเทียม เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อทุกคนในสังคม โอบรับความแตกต่าง หลากหลาย และคุณค่าของ LGBTQIAN+ สะท้อน 3 เรื่องสำคัญคือ Diversity, Inclusivity, Equality พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่ในงาน “Proud to Be Pride” ในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กระดับโลก และฉลองต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศปรากฏการณ์สีรุ้ง ฉลองเทศกาลไพรด์ด้วยไฮไลต์สุดอลังการ จาก Muse by Metinee นำโดย เมทินี กิ่งโพยม ตัวแม่แห่งวงการ LGBTQIAN+ และคนดังหลากหลายวงการ รวมกว่า 500 ชีวิต ที่มาร่วมขบวนไพรด์พาเหรด และ เดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ แวะเที่ยวตลาดโสด MADE WITH PRIDE รวมมาร์เก็ตที่ตอบโจทย์ทุก GEN, PRIDE TALK ร่วมกับ UNDP ฟังเสวนา เรื่องราวดี ๆ จาก LGBTQIA+ Celebrities ชื่อดัง และชม Installation Art จากศิลปินดัง เตยยี่-ประภัสสร เจ้าของ ผลงาน Seat the Pride ฉลองความเท่าเทียม ตลอด 2 เดือนเต็มที่เซ็นทรัลเวิลด์