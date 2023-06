หยุดบูลลี่ได้แล้ว “ใหม่ ดาวิกา” ขอให้เคารพความแตกต่าง ถึงจะผอมแต่สุขภาพดี และรักหุ่นตัวเอง

ออกมาโพสต์อวดหุ่นแซ่บ พร้อมปาแคปชั่นฟาดชาวเน็ตสายเกรียนทั้งหลายที่บูลลี่หุ่นแบบจุกๆ สำหรับนางเอกสาวที่ล่าสุดออกมาโพสต์รูปอวดสักส่วนสับๆ สวมเสื้อตะเบงมานตัวสั้นโชว์หน้าท้องแบนราบ มองเห็นกล้ามงามๆ พร้อมแคปชั่นว่า“I love my body ฉันรักในหุ่นของฉันและฉันรู้ว่าฉันสุขภาพดีฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และฉันอิ่มท้องทุกวันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิว โลกใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันดังนั้นเราควรเคารพและควรยอมรับในความแตกต่างค่ะ🤍 Please be nice to eachother ”นอกจากนั้น ยังคอมเมนต์ต่อท้ายด้วยว่า “ถามว่าชาวเน็ตจะหยุดบูลลี่มะทุกคน?”ท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบว่า ไม่หรอกค่า ต่างคนต่างความคิด แต่น้องใหม่ อย่าสนใจเลย มองแค่คนที่รักและหวังดีกับน้องใหม่ ก็พอ fc ค่า, อย่าไปสนใจค่ะ คนบูลลี่ไม่เคยติดตาม ไม่เคยเจอตัวจริงน้องเลย สู้ๆค่ะ, ยุคนี้ควรหยุดบูลลี่เรื่องรูปร่างกันได้แล้วเนอะ, เต็ม สิบให้ ล้านน,ชอบหุ่นแบบนี้คล่องตัว ฯลฯนอกจากนั้นยังมีนางเอกสาว “ปู ไปรยา สวนดอกไม้” ซึ่งถูกชาวเน็ตบูลลี่หุ่นออกมาคอมเมนต์ด้วยว่า “Body positivity all the way”