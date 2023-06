ทำเอาแฟนๆ แห่ส่งหัวใจให้ และถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันอย่างล้นหลาม เมื่ออยู่ๆ นางเอกสาวก็ออกมาโพสต์ข้อความชวนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในทวิตเตอร์ส่วนตัว บอกว่าซึ่งหลังจากนั้นก็มีบรรดาแฟนๆกระหน่ำเข้ามาคอมเมนต์ถาม และให้กำลังใจให้นางเอกสาวจำนวนมาก อาทิ what happened? ,อยู่ตรงนี้เสมอนะ , ผมอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะ , ส่วนเรานั้น ไม่หมดรักดาวิน้าาา , แต่ใจเราอยู่ที่เธอนะรู้ไหม , Love you more over 3000 เป็นต้น