ยูโอบี ประเทศไทย มอบเอกสิทธิ์พิเศษในการยื่นขอวีซ่าอิตาลี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี อินฟินิท และผู้ถือบัตรเครดิตเซ็กเมนต์พรีเมียมของซิติ้

ประกาศเพิ่มเอกสิทธิ์ในการขอวีซ่าสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีอินฟินิท (UOB Infinite) และผู้ถือบัตรเครดิตเซ็กเมนต์พรีเมียมของซิติ้ ที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปอิตาลี มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สิทธิประโยชน์นี้จะช่วยให้กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าHead of Retail and Brand ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเข้าใจดีว่าลูกค้าบัตรเครดิต ยูโอบี อินฟินิท และผู้ถือบัตรเครดิตเซ็กเมนต์พรีเมียมของซิติ้ เป็นกลุ่มคนที่เป็นนักเดินทางแต่ก็มีตารางงานรัดตัว ลูกค้ากลุ่มนี้มักจะเสาะหาประสบการณ์การรับประทานอาหาร การเดินทาง และการช้อปปิงที่ดีที่สุด ดังนั้นเราจึงมอบเอกสิทธิ์ดังกล่าวที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าทำในสิ่งที่รักได้อย่างง่ายดายขึ้น”ผู้ถือบัตรยูโอบี อินฟินิทและผู้ถือบัตรเครดิตเซ็กเมนต์พรีเมียมของซิติ้ สามารถเข้ารับบริการใช้ห้องรับรองพิเศษระดับพรีเมียมของ VFS ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า เพียงแค่แสดงบัตรเครดิตก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินหรือเอกสารการจ้างงานนอกจากนี้ ผู้ถือบัตรยูโอบี อินฟินิทและผู้ถือบัตรเครดิตเซ็กเมนต์พรีเมียมของซิติ้ ยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ในการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารอิตาเลียนชั้นนำ ได้แก่ Giglio Trattoria Fiorentina, La Bottega di Luca, L'OLIVA Ristorante and Wine Bar, La Dotta, Enoteca และ Cantina Wine Bar & Italian Kitchen พร้อมรับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อช้อปปิงที่ห้างสรรพสินค้า Rinascente ทั้ง 9 สาขาในอิตาลีบัตรเครดิตยูโอบี อินฟินิท เป็นเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้ที่ได้รับคำเชิญจากธนาคารเท่านั้น สัมผัสสุดยอดไลฟ์สไตล์สุดหรูกับบัตรเครดิตยูโอบี อินฟินิทที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษ เช่น ประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ บริการเฉพาะบุคคล และการเดินทางระดับเฟิร์สคลาสที่ยากจะลืมเลือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://go.uob.com/infinite