“มาร์ค ต้วน – พีพี” ปะทะ 4 ควีน ในคอนเสิร์ต “MUT MAX” จัดเต็มโชว์สุดอลังการ

247 Entertainment บริษัทเอนเตอร์เทนเมนท์ ผู้จัดงานแฟนมีตติ้ง-คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี รวมถึงผลิตศิลปินไทย จัดคอนเสิร์ตรอบพิเศษ “MUT MAX Exclusive Round” ที่ดึง 2 ศิลปินคุณภาพระดับโกลบอล “มาร์ค ต้วน และ พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ที่เตรียมโชว์สุดอลังครั้งแรก มาปะทะกับนางงาม 4 ควีน ได้แก่ มารีญา พูลเลิศลาภ, อแมนด้า ออบดัม ,แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์คอนเสิร์ต “MUT MAX Exclusive Round” จัดขึ้นในวันที่ 30 ก.ค. 2566 ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี 19.00-21.00 น. (ประตูเปิด 17.00 น.)สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ทางผู้จัดได้วางคาแรกเตอร์คอนเซ็ปต์นำเสนอในรูปแบบแฟชั่นโชว์xคอนเสิร์ต สลัดภาพเดิม จัดโปรดักชั่นแสงสีเสียงเวทีระดับอินเตอร์สุดยิ่งใหญ่ให้มีความสนุก น่าสนใจ พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์สุดประทับใจให้คนดูในฮอลล์ได้ตื่นตา ตื่นใจ ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม โดยมีไฮไลต์สุดปัง ดังนี้• ครั้งแรกของ "มาร์คต้วน" ในบทบาทอัศวินแห่งดวงดาว "Prince of The Sailing Comet" เต็มอิ่มกับการแสดงแบบ Non-Stop 5 เพลงรวด!• "พีพี" สวมบทบาทการแสดงครั้งแรก ในภารกิจของ Queen of Light ที่เปล่งประกายด้วยเพลงที่ยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน• อแมนด้า ออบดัม รับบทเป็น "Queen of Circe’s Spell" แม่มดแห่งเซอร์ซี่สเปล เทพแห่งการปรุงยา• แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส รับบทเป็น "Queen of Island of Lotus Eaters" ราชินีแห่งเหล่าพืชพรรณ• มารีญา พูลเลิศลาภ รับบทเป็น "Queen of the Sun" ราชินีแห่งดวงอาทิตย์• อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ รับบทเป็น "Queen of the Underworld" ราชินีแห่งแดนมรณะสำหรับผู้สนใจคอนเสิร์ต MUT MAX Exclusive Round เปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ https://bit.ly/ATKMUT และที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป