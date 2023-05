dtac rewards มัดรวมสิทธิพิเศษจาก True บลูเมมเบอร์ใช้บริการ TrueSphere ได้แล้ว

ดีแทค รีวอร์ด รวมสิทธิพิเศษจากทรูมอบให้ลูกค้าดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER ใช้บริการ TrueSphere พร้อมนำดีแทค รีวอร์ดคอยน์แลกรับส่วนลดที่ 7-Eleven และ Makro ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าดีแทค ทุกคนได้รับความสุขไปด้วยกัน โดยผ่านมา 2 เดือนหลังควบรวมกิจการ มีลูกค้าที่รับสิทธิพิเศษทั้งทรูและดีแทครวมกว่า 33 ล้านรายการ ตอกย้ำแนวคิด "ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน (Better Together)TrueSphere พิเศษสุดสำหรับ ลูกค้าดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER เข้ารับสิทธิ์ใช้ TrueSphere 1 ครั้ง/เดือน พร้อมรับ Welcome set เครื่องดื่ม1 แก้วและขนม 1 ชุด สามารถพาผู้ติดตามเข้าได้ 1 ท่าน เริ่มวันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 25667-Eleven ลูกค้าดีแทคใช้เพียง 199 คอยน์ จากปกติ 499 คอยน์ แลกรับคูปองส่วนลด 5 บาท ที่ 7-Eleven เริ่ม 24 พ.ค. – 23 มิ.ย. 2566Makro ลูกค้าดีแทคใช้ 1,200 คอยน์ แลกส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ที่แม็คโครคุ้มมากขึ้นสำหรับ ลูกค้าดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER ใช้ 4,000 คอยน์ แลกส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท ที่แม็คโคร วันนี้ – 31 ธ.ค. 2566อิ่มสุขไปด้วยกัน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ FLASH SALE พิเศษ มีดีลดีทุกสัปดาห์ดีแทคได้ลดจำนวนคอยน์ให้เป็นพิเศษจากจำนวนคอยน์ปกติ กับร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ โดยลูกค้าดีแทคใช้เพียง 199 คอยน์ จากปกติ 399 คอยน์ รับส่วนลด 20 บาท ลูกค้าดีแทคระดับ PLATINUM BLUE MEMBER / GOLD MEMBER ใช้เพียง 499 คอยน์ จากปกติ 999 คอยน์ รับส่วนลด 50 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เช่น Swensen’s / Dairy Queen / Shabushi / You&I / KOI the / Sushiro / Auntie Anne’s และอื่นๆอีกมากมาย วันนี้ – 15 มิ.ย. 2566ดีแทค รีวอร์ด จัดดีลสุดพิเศษ ตลอดทั้งปี 2566 ให้ลูกค้าได้เซอร์ไพรส์กับแบรนด์ดัง ทั้งลด แลก แจก แถม และอีกมากมาย และติดตามดีลสุดพิเศษได้จาก Line dtac reward และ Facebook dtac reward โหลด dtac app เพื่อแลกรับทุกความสุข คลิก >> https://www.dtac.co.th/s/Apr23CR