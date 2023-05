ทรู ใช้ 5 กลยุทธ์ บุกตลาด พา ‘นาย-ใบเฟิร์น’ โรดโชว์ทั่วประเทศ

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความมุ่งมั่นในการเป็นที่ 1 ตัวจริงของการเป็น Technology Company ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยลูกค้าของทรู และดีแทค มากกว่า 12 ล้านคน ได้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น เกิดความไว้วางใจในแบรนด์ และพึงพอใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากยอดลูกค้าที่เข้ามารับสิทธิพิเศษของทั้งทรู และดีแทคมากกว่า 33 ล้านรายการ และยอดผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้น 8 แสนราย ได้แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการมอบความสุขที่คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน“การส่งมอบประสบการณ์ใหม่อย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจทรู คอร์ปอเรชั่น ในการนำระบบนิเวศสื่อสารดิจิทัลเทคโนโลยีที่ครบวงจรที่สุด ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุด AI และ Data Analytic ทรานสฟอร์มประเทศไทยสู่วิถีดิจิทัลที่เร็วยิ่งขึ้น”เบื้องต้น ทรู ได้นำกลยุทธ์ 5 สิ่งที่ดีกว่า มาใช้เพื่อเร่งให้การแข่งขันในช่วงไตรมาส 2 มีสีสันมากขึ้น ทั้ง 1.เครือข่ายที่ดีกว่า 2. แพ็กเกจที่คุ้มกว่า 3.ความบันเทิงที่เต็มอิ่มกว่า 4. สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า 5. คุณภาพบริการที่ล้ำกว่าขณะเดียวกันก็จะทำให้ ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นแบรนด์ที่รักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทย โดยจุดยืนของแบรนด์ทรูคือจะเป็นแบรนด์ที่มุ่งนำเทคโนโลยีเข้าถึงทุกคนและทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นในทุกวัน (Your Everyday Living - Tech)จากผลวิจัยที่ทรูร่วมกับ Market Buzz สำรวจกลุ่มลูกค้ามือถือทั่วประเทศ ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ครอบคลุมตั้งแต่อายุ 15 -55 ปีพบว่าหลังจากรวมกันลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์ทรูในด้านบวก มีความมั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ รู้สึกมั่นใจว่าอนาคตจะมีสินค้าที่ดีและโปรโมชันที่ดีขึ้นอีกทั้งเชื่อว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการสำรวจ ภาพรวมการชื่นชอบ (Overall Liking) อยู่ในเกณฑ์ดีมากสูงถึง 85% ขณะที่รู้สึกเชื่อมั่นและไว้ใจหลังการควบรวม เพิ่มสูงขึ้น 69% และความรู้สึกที่อยากสนับสนุน ซื้อสินค้าทั้ง 2 แบรนด์เป็น 79% (Purchasing Intention) โดยมีเหตุผลที่จะซื้อเนื่องจาก สัญญาณที่จะดีขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น และภาพลักษณ์ของการรวมสองธุรกิจชั้นนำยิ่งจะสร้างสิ่งที่ดียิ่งกว่านายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การนำ AI หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาใช้เป็นส่วนสำคัญในงานดูแลลูกค้า โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจในทุกช่องทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มความประทับใจแก่ลูกค้ามากกว่า 50 ล้านรายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาดบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเสริมว่า ภายใต้กลยุทธ์หลักของการรวมกันของสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อสร้างสิ่งที่ดียิ่งกว่า และคุ้มค่ากว่าให้ลูกค้าของเรา ภายใต้แนวคิด Better Together จึงเป็นที่มาของการสื่อสารด้วยการเลือกพรีเซ็นเตอร์ นาย และใบเฟิร์น มาถ่ายทอดในรูปแบบซีรีส์ 5 ตอน แนวมัลติเวิร์ส ให้ทั้งคู่พบกันในเวิร์ส หรือมิติต่างๆ ร่วมกับการโปรโมตสินค้าบริการพร้อมกันนี้ ทั้งคู่จะนำขบวนกิจกรรมโรดโชว์ Better Together Festival ที่ทรูตั้งใจจะนำมหัศจรรย์ความสุขของการรวมทรู ดีแทค พร้อมกับสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทรูและดีแทค ทุกภาคทั่วประเทศไทยรวมถึงข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดของแพ็กเกจสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยขจัดข้อจำกัดในการเข้าถึงวิถีดิจิทัลของคนไทยทั่วประเทศ