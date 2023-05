ทรู-ดีแทคเลือก ‘นาย-ใบเฟิร์น’ พรีเซ็นเตอร์คู่ เตรียม ‘ฟินจิกหมอน’ อีเวนต์ใหญ่ใจกลาง กทม.

ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว ‘ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์’ และ ‘นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ’ พรีเซ็นเตอร์คู่ครั้งแรก โฆษณาทรู-ดีแทค จุใจ 5 EP. ตอกย้ำแนวคิดชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน ‘Better Together’ ชูศักยภาพความเป็นไปได้ใหม่ที่ไม่รู้จบ เผย 2 วันยอดเข้าชมทีเซอร์เปิดตัวซีรีส์ทางออนไลน์มากกว่า 2.6 ล้านวิว เตรียมจัดอีเวนต์ใหญ่เปิดตัว ‘นาย-ใบเฟิร์น’ใจกลาง กทม.เร็วๆ นี้‘ทรู คอร์ปอเรชั่น’ ได้เชื่อมต่อโลกคู่ขนานให้มาบรรจบร่วมกัน จากที่ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก เคยเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ทรู 5G ในภาพยนตร์โฆษณาชุดสุดล้ำแห่ง Metaverse หรือโลกเสมือนจริง เพื่อร่วมถ่ายทอดความโดดเด่นของระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของทรูที่ยกระดับสู่ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต และนาย-ณภัทร ที่เคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้แบรนด์ดีแทค ด้วยการแนะนำ dtac Turbo การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือและแพกเกจที่เน้นประโยชน์การใช้งาน ให้ความคุ้มค่าสูงสุด สร้างปรากฏการณ์ ‘พลิก’ ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น วันนี้ทั้งคู่จากพรีเซ็นเตอร์ต่างแบรนด์ มาเปิดตัวร่วมกันตอกย้ำแนวคิดที่ควบรวมแบรนด์ทรู-ดีแทคสู่ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกันฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นการวางกลยุทธ์แบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการ พฤติกรรม และความชื่นชอบของลูกค้า โดยเลือก ‘นาย-ใบเฟิร์น’ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คู่ครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ใช้งานหลังควบรวมแบรนด์ทรูและดีแทคสำหรับสื่อสารแนวคิดเรากับกลุ่มเป้าหมาย เพราะทั้งคู่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีคนชื่นชอบ ทุกเพศ ทุกวัยทั่วประเทศที่สำคัญ ‘นาย-ใบเฟิร์น’ ทั้งคู่มีเรื่องราวของแบรนด์และความลงตัวในการถ่ายทอดจุดเด่นที่ชูแนวคิดชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน ‘Better Together’ ผสานพลังรวมกัน 1+1 เท่ากับอินฟินิตี้ เพื่อยกระดับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จากรายงานของทรู และดีแทค พบว่า การรวมกันได้สร้างประโยชน์ให้ผู้บริโภคชาวไทย โดยส่งมอบสินค้าและบริการที่ดียิ่งกว่าเดิมสำหรับผู้บริโภค พร้อมทั้งดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันเพื่อลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งกระแสตอบรับความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการโรมมิ่ง 5G และ 4G เพื่อลูกค้าทรูและดีแทคได้รับประสบการณ์ดียิ่งขึ้นทั่วประเทศ ลูกค้ารับสิทธิพิเศษทั้งทรูและดีแทครวมมากกว่า 20 ล้านรายการ ยอดผู้ใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มอีกมากกว่า 5 แสนรายนอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Gaming Nation ยังตอบโจทย์ลูกค้าต่อเนื่องและมีผู้ใช้งานใหม่เพิ่มอีก 25% เพิ่มร้านค้าจุดแลกรับสิทธิประโยชน์เป็น 2 เท่าจากเดิม (ภายในไตรมาส 2/2566)ความลงตัวของการรวมพลังแบรนด์ทรูและดีแทค พร้อมกับความลงตัวในความน่ารักของคู่นาย และใบเฟิร์น สู่การถ่ายทอดออกมาในรูปแบบซีรีส์ 5 EP. ในแนวมัลติเวิร์ส ที่ใหม่และแปลกตา ซึ่งทั้งคู่จะพบกันในเวิร์ส หรือมิติต่างๆ แบบที่ไม่เคยแสดงมาก่อน ร่วมกับการโปรโมตแคมเปญเพื่อลูกค้าของแบรนด์ทรูและดีแทค ในมุมที่ตั้งใจแต่ทำให้ออกมาน่ารักชวนให้อมยิ้ม โดยจะมีการจัดงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คู่กับแคมเปญ Better Together ใจกลาง กทม.ในเร็วๆ นี้ชมซีรีส์ Better Together จุใจ 5 EP. โดย EP.1และ EP.2 ออนแอร์ทางออนไลน์แล้ว ส่วน EP.3-4 ในวันที่ 5 พ.ค.และ EP.5 วันที่ 8 พ.ค.ในช่องทางออนไลน์EP.1 สัญญาณรัก ‘สัญญาณ 5G ของทรูและดีแทค ที่ดีที่สุด เร็วแรง ครอบคลุมกว่าเดิม’EP.2 คาจอไรเดอร์ ‘สุดยอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกจาก True ID ที่ปลดล็อกเต็มอิ่มกับความบันเทิงเต็มรูปแบบกับแอปดัง VIU, iQIYI, WeTV และ EPL’EP.3 เปย์ เพลย์ เกม - นายและใบเฟิร์นรับบทคู่แข่ง เล่นเกมแข่งกัน พร้อมนำเสนอ ‘สิทธิพิเศษ ส่วนลดเติมเกม Gaming Nation 15% และ True Game Up 15%’EP.4 แวมไพร์งับๆๆ - นายรับบทเป็นแวมไพร์เข้ามาหาใบเฟิร์นในห้องนอน ถ่ายทอดสิทธิประโยชน์ ‘แลกสิทธิพิเศษจากร้านอาหารชื่อดังมากมาย ผ่านแอป True ID และ dtac app’EP.5 Better Together บทสรุปของพหุจักรวาล หรือมัลติเวิร์ส ภาพย้อนกลับไปถึงทุกๆ โมเมนต์ที่นายมีอะไรอยากบอกใบเฟิร์น ‘ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน’ ซึ่งแฟนๆ จะต้องติดตามว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์ในการเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ ‘นาย-ใบเฟิร์น’ สำหรับทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ให้กลุ่มลูกค้าทั้งแบรนด์ทรูและดีแทค รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงแนวคิดชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน ‘Better Together’ ผสานพลังรวมกัน 1+1 เท่ากับอินฟินิตี้ สร้างศักยภาพความเป็นไปได้ใหม่ที่ไม่รู้จบ และมีความรู้สึกคุ้นเคยกับแบรนด์และผูกพันอย่างต่อเนื่อง