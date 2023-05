“ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์” สุดปังส่ง “พีพี” รีแบรนด์ในรอบ 40 ปี” โชว์อาบน้ำกลางห้างปลุกตำนานเพลงโฆษณาที่โด่งดังในอดีต

หากพูดถึงแบรนด์ ย้อนกลับไปยังปี 1993 ที่ “ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์” ประสบความสำเร็จในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งเย็นและโคโลญจน์เป็นอย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าตอนนั้นเป็นแบรนด์แรกๆ ที่มีการใช้กลยุทธ์มิวสิคมาร์เก็ตติ้งจนเป็นที่จดจำ และหากได้ยินเพลง “ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์” หลายเสียงยืนยันจดจำได้แน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องยอดขายและกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงตลอดระยะเวลา 40 ปี การกลับมาของ “ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์” ในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จแบบเช่นที่ผ่านมา ทางแบรนด์ได้ดึง “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” นักแสดงชื่อดังเป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ เพื่อสานภาพจำมิวสิคมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นกลยุทธ์เด่นของแบรนด์ ด้วยบทเพลงและภาพยนตร์โฆษณาที่เคยคุ้นเคยในอดีตปรับให้ทันยุคสมัยมากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดย “บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด” ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์อย่างยิ่งใหญ่พร้อมทัพสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในงาน “SHOWER TO SHOWER Indulge showering experience” ณ สยามพารากอน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพผิวที่ดี นำโดย รศ.นพ. วาสนภ วชิรมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง และอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยมหิดล เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า นักแสดง, อลิซ กานต์ชญา กัญจ์ชนะกุล Miss Mimosa Queen Thailand ปี 2022 และ มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร นักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายแบบ ร่วมพูดคุยบนเวทีทางด้าน Mr. Come De Pins, General Manager-Thailand & Vietnam (นายคัม แม็คซิม เดอ ปินส์ เดอ คอคาเลียร) กล่าวเกี่ยวกับ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด ว่า “ปัจจุบัน บริษัท ดีซีเอช ออริกา ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีสาขาดำเนินงานในฮ่องกง มาเก๊า จีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ด้วยการยึดมั่นในพันธกิจของเราในการส่งเสริมชีวิตด้วยการดูแลที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 500 แบรนด์ ณ จุดจำหน่ายกว่า 10,000 แห่งในประเทศ”“โดยในปีนี้นอกจากจะเป็นผู้จัดจำหน่าย แล้ว สำหรับประเทศไทยนั้น ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดดำเนินการธุรกิจเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่จะเติบโตมาก โดยมี 3 กลยุทธ์แกนหลักสำหรับปีนี้ คือ 1. การต่อยอดการเป็นบริษัทระดับโลกด้วยการให้บริการแบบบูรณาการกับกลุ่มคู่ค้า 2. การพัฒนาและสร้างแบรนด์ของตัวเอง (Own brand) เพื่อเข้าถึงความต้องการ ผู้บริโภคมากขึ้น 3. การขยายกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯไปยังประเทศอินโดไชน่า ทั้งหมดนี้เพื่อเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดจากจุดมุ่งหมายหรือพันธกิจที่อยากเห็นผู้คนมีชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน”ทางด้าน นางสาวขวัญสิริ งามศิริกุลชัย HEAD OF OWN BRAND BU บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยเกี่ยวกับการกลับมาของ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ ในปี 2023 ว่า “สิ่งสำคัญเราพัฒนาครีมอาบน้ำ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ ให้มีครบใน 1 ขวด คือลดการสะสมแบคทีเรีย และกลิ่นหอมเวลาอาบน้ำ อาบแล้วหอมสดชื่น นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงคือการถนอมผิวอีกด้วย เราเลือกส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีต่างๆ สารที่ก่อให้เกิดการระคายผิวปราศจากสารสังเคราะห์ 0% ปกป้อง 2 เท่าจากพลังธรรมชาติเป็นคอนเซ็ปต์ของ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ในยุค 2023 ที่เราออกไป”ครีมอาบน้ำ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ มี 3 สูตร ได้แก่ 1 COOLING FRESH: ด้วยส่วนผสมพิเศษของสาหร่ายสายรุ้ง แซนด์ลิลลี่ และน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสให้ของความสะอาด สดชื่น พร้อมปรับสภาพผิวที่ดี 2 SHINING FRESH : การคัดสรรผสมผสานสารสกัดจากรากดอกพีโอนี่ น้ำกุหลาบออร์แกนิคบริสุทธิ์จาก ประเทศฝรั่งเศส เพื่อผิวที่สดชื่นเปล่งปลั่ง คงความชุ่มชื้นให้ผิว 3 EVERYDAY FRESH อาบสะอาดและสดชื่น ด้วยกลิ่นหอมจากส่วนผสมที่คัดสรรจากน้ำผึ้งธรรมชาติ สารสกัดจากนมผึ้ง พร้อมวิตามินอีและน้ำนมนอกจากนี้ นางสาวขวัญสิริ งามศิริกุลชัย ได้เปิดเผยเพิ่มเกี่ยวกับการเลือก พีพี เป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ ด้วยว่า “ด้วยกลยุทธ์ที่เราวางไว้จึงใช้มิวสิคมาร์เก็ตติ้งเข้ามารีแบรนด์ใหม่ จึงนำเพลงเดิมมาทำดนตรีเรียบเรียงใหม่ให้เข้ายุคทันสมัยในปัจจุบัน และทำให้ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยการใช้แบรนด์พรีเซ็นเตอร์ คือพีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร นักแสดงชื่อดัง สาเหตุ เราเลือก พีพี กฤษฏ์ เพราะพีพีเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้จำกัดว่าคุณต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะเป็นอะไรก็ได้ในแบบของตัวคุณเอง ตรงนี้คือความเป็นตัวของพีพี เรามองว่า พีพีเหมาะและความเป็นธรรมชาติของน้องเขาด้วย ทำให้รู้สึกว่าความเป็น ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ นั้นลงตัวกับพีพี เรารู้สึกว่าพีพีน่าจะเหมาะสมที่จะมาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ในรอบ 40 ปี และได้ให้พีพีมาร้องเพลงเองอีกด้วยค่ะ”ทางด้าน พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ได้เผยในฐานะแบรนด์ พรีเซ็นเตอร์ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ ว่า “รู้สึกยินดีและดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ เพราะถือเป็นแบรนด์ที่มีอายุยาวนานกว่า 40 ปี ขอบคุณที่เชื่อใจและมั่นใจในตัวพีมาเป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ เพราะตัวพีเองได้ติดตามรู้จักชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์มาตั้งแต่เด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้ว ดีใจมากที่ได้มาอยู่ในครอบครัว ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ วันนี้มาโชว์อาบน้ำกลางห้างก็มีเขินนิดหนึ่ง เพราะเป็นชุดเกล็ดใสๆ เปิดหลัง แต่ก็มีแฟนๆ มาคอยให้กำลังใจหน้างานเยอะมากก็น่ารักดีครับ”สำหรับ ครีมอาบน้ำ ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ มีจำหน่ายที่ Lotus’s, Big C,Tops, Foodland, Gourmet Market และกระจายสู่ ทั่วประเทศทุกภาคอย่างครอบคลุม รวมทั้งช่องทางออนไลน์ AURIGAMART ซึ่งสามารถลิงค์ไปที่ Shopee กับ Lazada ติดตามรายละเอียด ชาวเวอร์ ทู ชาวเวอร์ เพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : Shower to Shower Thailand