“เจนนี่ BlackPink “ เดินพรมแดงเมืองคานส์ มาในลุคหวานดุจเจ้าหญิง

เจนนี่ และทีมนักแสดงกลายเป็นที่สนใจจากช่างภาพและสื่อจำนวนมาก โดยเธอได้เดินพรมแดงมากับเพื่อนนักแสดงในเรื่อง The Idol อย่าง ทรอย ซีแวน และ ลิลี่ โรส เดปป์ รวมถึงผู้สร้างอย่างศิลปินหนุ่ม The Weeknd และ แซม เลอวินสันโดยซีรีส์เรื่อง The Idol จะออกฉายทางช่อง HBO ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นับเป็น 1 ใน 4 ผลงานที่อยู่นอกสายการประกวดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในส่วนของการเดินพรมแดงของ เจนนี่ มาในลุคเจ้าหญิงโมเดิร์นจากแบรนด์ Chanel ซึ่งเป็นชุดจากคอลเคชันสปริง - ซัมเมอร์ 2020 สวย หวาน เรียบหรูตั้งแต่ศรีษะจรดเท้าเลยทีเดียว