“โรเซ่ BlackPink “ สวยเนี้ยบเรียบหรู เดินพรมแดงเมืองคานส์

โดย โรเซ่ เข้าร่วมเดินพรมแดงในรอบของภาพยนตร์เรื่อง Monster ซึ่งเธอได้รับเชิญไปในนามของแบรนด์ Saint Laurent ที่เธอรับหน้าที่เป็น Global Brand Ambassadorซึ่ง โรเซ่ ได้โพสต์สตอรี่ เผยถึงช่อกุหลาบแดง และจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของ Anthony Vaccarelloแฟชันดีไซเนอร์ชาวเบลเยียม และเป็นครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์ของแบรนด์ Saint Laurent ที่ระบุว่า “So happy to be with you in Cannes. Love” ( ยินดีมากที่ได้อยู่กับคุณที่เมืองคานส์ รัก )นอกจาก โรเซ่ แล้ว มีรายงานว่า เจนนี BlackPink ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะปรากฏตัวบนพรมแดงเมืองคานส์เช่นกัน โดยจะเดินพรมแดงสำหรับซีรีส์เรื่อง The Idol ที่ฉายทาง HBO ซึ่งเธอได้ร่วมแสดงด้วยในส่วนของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 27 พ.ค.