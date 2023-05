ชมกันชัดๆ เซตเครื่องประดับสุดหรู "บุลการี" สุดเริ่ดของ "ชมพู่ อารยา" ประชันคนดังระดับโลก เฉิดฉายบนพรมแดงคานส์ครั้งที่ 76

พลังความแม่ พลังแห่งซุปตาร์เบอร์1 ของไทยบนพรมแดงคานส์แม้จะห่างหายไปถึง 4 ปี งานนี้แม่ชมฟาดยกเซตเครื่องประดับชั้นสูง บุลการี (Bulgari) ช่างอัญมณีแห่งโรมัน (Roman Jeweler) ประชันความฉายแสงแห่งดาวกับเหล่าเซเลบริตี้ดังระดับโลก อาทิ HELEN MIRREN (เฮเลน เมียร์เรน) นักแสดงเจ้าบทบาทชาวอังกฤษ ผู้ที่เคยชนะรางวัลออสการ์, MONA ZAKI (โมนา ซากิ) นักแสดงสาวชาวอียิปต์, LAURA HARRIER (ลอรา แฮร์ริเออร์) นักแสดงสาวและนางแบบชาวอเมริกัน, Adèle Exarchopoulos (แอดเดล เอ็กเซอโชโพลอส) นักแสดงชาวฝรั่งเศส, Emilia Schule (เอมิเลีย ชูเล่) นักแสดงชาวเยอรมัน วันนี้จะพาไปชมลุคของเหล่าคนดังสวมเซตไฮจิวเวลรี่ บุลการี ที่สะกดทุกสายตาเปิดลิสต์แรกกับ ซุปตาร์เบอร์หนึ่งของไทย ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต สวยสง่ากับเซตเครื่องประดับชั้นสูงสร้อยคอตัวเรือนไวท์โกลด์ประดับเพชร ทับทิม และ สปิเนล แหวนเพชรตัวเรือนไวท์โกลด์ประดับทัวร์มาลีนและรูเบลไลท์ คอลเลกชั่น Color Treasures ต่างหูไวท์โกลด์ประดับเพชรและรูเบลไลท์ คอลเลกชั่น Fiorever แมตช์กับชุดจากแบรนด์ NICOLAS JEBRAN Haute couture (นิโคลัส เจบรัน โอต กูตูร์)นักแสดงเจ้าบทบาทชาวอังกฤษ ผู้ที่เคยชนะรางวัลออสการ์จากการรับบทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในภาพยนตร์เรื่อง The Queen (2006) อย่าง HELEN MIRREN (เฮเลน เมียร์เรน) สวมเซตเครื่องประดับบุลการี สร้อยเพชร ต่างหูเพชร และ แหวนเพชร เปล่งประกายบนพรมแดงเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 76 เรื่อง "Jeanne du Barry" รอบปฐมทัศน์MONA ZAKI (โมนา ซากิ) นักแสดงสาวชาวอียิปต์ สวยสง่ากับเซตเครื่องประดับชั้นสูง Serpenti สร้อยคอ ต่างหู ดีไซน์งู ตัวเรือนไวท์โกลด์ ประดับเพชร และ มรกต กำไล แหวน ดีไซน์งูที่เต็มไปด้วยดีเทลความโก้หรูของเกล็ดงู ประดับเพชรและมรกต เข้ากับเดรส จาก Zuhair Murad (ซูแฮร์ มูราด)LAURA HARRIER ลอรา แฮร์ริเออร์ นักแสดงสาวและนางแบบชาวอเมริกัน มาในลุคเดรสดำเรียบหรู น่าหลงใหลด้วยเครื่องประดับชั้นสูง Serpenti ต่างหูและแหวนดีไซน์งู ประดับเพชรและรูเบลไลต์สีชมพู ในงานพรมแดงเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่ 76 เรื่อง "Strange Way of Life" รอบปฐมทัศน์นักแสดงชาวฝรั่งเศส โด่งดังในบทบาทนำของเธอในบท Adèle ในภาพยนตร์เรื่อง Blue Is the Warmest Colour อย่าง Adèle Exarchopoulos (แอดเดล เอ็กเซอโชโพลอส) ปรากฏกายบนพรมแดงรอบปฐมทัศน์ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 76 เรื่อง “Le Regne Animal” ในลุคเรียบโก้ เสริมลุคให้โดดเด่นด้วย สร้อยคอ ตัวเรือนพิงค์โกลด์ ประดับ colored stones 3 สี ต่างหู Serpenti Viper ประดับเพชรและไข่มุกEmilia Schule (เอมิเลีย ชูเล่) นักแสดงชาวเยอรมัน มาในลุคเซ็กซี่ กับเซตเครื่องประดับชั้นสูง Serpenti ได้แก่ แหวน กำไล ต่างหู ดีไซน์งู ประดับเพชรและมรกต แมตช์กับชุดเดรสโทนสีขาวดำ จาก Dior ในงานพรมแดงเปิดตัวรอบปฐมทัศน์เรื่อง “Jean du Barry” ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 76สำหรับอีก 2 ลุคพรมแดงของซุปตาร์หนึ่งเดียวของไทยบนพรมแดงคานส์ ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต สวมเครื่องประดับชั้นสูงของ Bulgari สง่างามเรียกแสงแฟลชจากช่างภาพและดึงดูดความสนใจของสื่อต่างประเทศ อย่างชุดเปิดพรมแดงคานส์วันแรกของ ชมพู่ อารยา ด้วยสร้อยคอและแหวน ไฮจิวเวลรี่ Bulgari คอลเลกชั่น Le Magnifiche ที่ผสมผสานกันของอัญมณีล้ำค่าและหายาก และ ต่างหูไวท์โกลด์ประดับเพชร จากคอลเลกชั่น Fiorever แมตช์กับชุดกระโปรงเกาะอกคอร์เซ็ทเรียบหรูจาก Jean Paul Gaultier (ฌอง ปอล โกลติเยร์)ปิดท้ายพรมแดงเมืองคานส์ของ ชมพู่ อารยา กับลุคสุดร้องแรงจาก เครื่องประดับชั้นสูง Bulgari คอลเลกชั่น Serpenti โดยเพิ่มลูกเล่นด้วยการนำสร้อยคอพิงค์โกลด์ประดับเพชรและไข่มุก และสร้อยคอไวท์โกลด์ประดับเพชร มาซ้อนกัน ตุ้มหูไวท์โกลด์ประดับเพชรตกแต่งด้วยมรกต กำไลข้อมือและแหวนไวท์โกลด์ประดับเพชร ตัดกับชุดเดรสซีทรูสีแดงเพลิง จาก Jean Paul Gaultier ในคอลเลกชัน Couture SS23อัปเดตข่าวสารจาก บุลการี (Bulgari) ได้ที่ https://www.bulgari.com/en-int/ หรือ Line Official Account: @BVLGARITH