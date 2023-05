คอลมีตัวให้นมบุตร! ควีนแฟชั่นนิสต้าไทย "ป่าน ณิชาภัทร" ฟาด2ลุคแพงๆ เขย่าพรมแดงเมืองคานส์

นับว่าเป็นสีสันและวาระแห่งชาติที่หลายคนตั้งตารอคอยกันมาตลอดทั้งปี สำหรับ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ครั้งที่76 การจับตาเฝ้าคอยดูแต่ละปีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากคนไทย ไปเหยียบพรมแดงระดับโลกกันบ้าง ซึ่งหนึ่งในบุคคลสำคัญในวงการแฟชั่นเมืองไทยที่หลายคนรอการปรากฏกายของเธอ คงหนีไม่พ้นควีนแฟชั่นนิสต้า "ป่าน ณิชาภัทร" ตัวแม่พรมแดง ทุกบิ๊กอีเวนต์ระดับอินเตอร์ ต้องมีรายชื่อของเธออยู่ในเอลิสต์ทุกครั้ง ปีนี้ 2023 "ป่าน ณิชาภัทร" กลับมาเขย่าพรมแดงคานส์เฟสติวัลอีกครั้งด้วยลุคแพงนางพญา ประเดิมฟาดแบบจุกๆด้วยเดรสราคาแรงจาก Yves Saint Laurent คอลเลคชั่น YSL by Anthony vacarello สีเขียวเก๋ๆจากรันเวย์เพิ่มลูกเล่นสะกดทุกสายตาด้วย ดีไซน์เปลือยแผ่นหลัง เรียกแสงแฟลชและชัตเตอร์จากช่างภาพสากลอย่างดีเยี่ยม พร้อมด้วยดีไซน์การต่อเล็บแบบล้ำๆอินเทรนด์กว่าใครบนพรมแดง กลายเป็นดาวเด่นในรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ The zone of interest ลุคนี้ไม่ซ้ำใครสิบสิบสิบไปเลย ต่อด้วยลุคสอง หวานเยิ้มขยี้ใจมาแบบลูกคุณฯ ฟิลเจ้าหญิงดิสนีย์สีหวานดีไซน์ระบายๆ ใครไม่มีลุคนี้บนพรมแดงถือว่าไม่ใช่ตัวแม่ ชุดเล่นใหญ่ครั้งนี้จากแบรนด์ดัง Carolina herrara เพิ่มเต็มความแพงและระหงส์ดุจเจ้าหญิงด้วยเครื่องประดับระดับโลกจาก Bulgari jewelry เสื้อผ้าหน้าผมเอยอะไรเอย ส่งคอมพรีทลุคให้คะแนนความหวานร้อยเต็มร้อยบอกเลยว่าคานส์2023 ตัวแม่ตัวมารดา "ป่าน ณิชาภัทร" ไม่เคยทำให้คนไทยต้องผิดหวัง