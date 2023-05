"เกทเวย์ แอท บางซื่อ" เนรมิตรันเวย์แลนด์มาร์คแห่งใหม่รับซัมเมอร์ 7 หนุ่มหล่อร่วมเดินแบบเปิดงาน "Summer Vibe Fashion Show with Playboy"

ท้าลมร้อน ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ The Ultimate Fun & Family Experience ใจกลางย่าน New CBD บางซื่อ ศูนย์การค้าในกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จัดงานให้ลูกค้าได้คลายร้อนกับงาน 'Summer Vibe Fashion Show with Playboy' ในแฟชั่นธีมซัมเมอร์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566บรรยากาศภายในงาน ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ได้เนรมิต ลานอีเวนต์ฮอลล์ ชั้น M ให้เป็นรันเวย์แลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของแฟชั่นธีมซัมเมอร์ มีกิจกรรมคลายร้อนให้ลูกค้ามากมายทั้งนายแบบ-นางแบบเดินแฟชั่น กิจกรรมแจกของรางวัล พร้อมโชว์พิเศษจากเซเลบริตี้ คุณโก้-ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์และทัพนักแสดงซีรีส์Y อาทิ ชะเอม-อลงกรณ์,โอ๊ต-หัฏฐกรณ์,โดนัท-ศุภวิชญ์,ฟลุค-พุฒิพงศ์,ซัน-ธนากร,เกมส์-ชวิน,เอ็ดดี้-ธิติ ทุกคนพร้อมใจมาสร้างสีสัน สาดความสนุกรับซัมเมอร์ ด้วยเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นชั้นนำที่ครีเอทลุคสุดชิค รับซัมเมอร์ ด้วยการนำมามิกซ์แอนด์แมทช์กับไอเทมชิ้นเด็ด จัดหนักแค่ไหนก็สบายกระเป๋าเพราะงานนี้มีแคมเปญลดกระหน่ำในคอนเซป ‘Summer Vibe Fashion Show with Playboy’ เอาใจนักช้อปกันแบบจัดเต็ม บอกเลยว่าไม่ควรพลาด (พิเศษรับโปรโมชั่นช้อปสุดคุ้มระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 - 15 มิถุนายน 2566 เท่านั้น)การจัดแคมเปญ ‘Summer Vibe Fashion Show with Playboy’ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการจัดโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้มเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าแล้ว ทางศูนย์การค้ายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและขยายไปถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงการมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดภาพรวมเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น กลับมามีสีสัน และคึกคักขึ้นอีกครั้ง