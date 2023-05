“จระเข้” ร่วมออกบูธงานสถาปนิก’66 โชว์ 4 นวัตกรรมสุดล้ำ

(กลาง)พร้อมด้วย(ที่ 3 จากซ้าย)และ(ที่ 3 จากขวา)และคณะผู้บริหาร ร่วมออกบูธในในคอนเซ็ปต์สะท้อนความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างยุคใหม่โดยสร้างประสบการณ์ให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูธได้สัมผัสผ่าน 5 โซนจัดแสดง ได้แก่ 1.WELL BEING FIRST: Living Green, Living Better ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้อยู่อาศัย ตอบ Trend การก่อสร้างยุคใหม่2.CHEMICAL EXPERTISE: Sustainable Infrastructure Solutions ใส่ใจทุกงานโครงสร้าง พัฒนานวัตกรรมสินค้าอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการซ่อมแซม ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน3.TILING EXPERTS: The Ultimate of BIG SLAB Solution นวัตกรรมการติดตั้งกระเบื้องใหญ่พิเศษครบวงจร พร้อมชมการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ4.SEE JORAKAY: Sense of Specialized Colors สีสร้างลาย สร้างสไตล์ที่แตกต่างเฉพาะตัว พบกับการสร้างสรรค์ลวดลายโดยทีมช่างมืออาชีพที่พร้อมให้บริการสร้างผนังสวยระดับ Masterpiece ให้กับบ้านคุณ5.HOME CLINIC: Expert Consulting for Home Repairs จุดบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากจระเข้ เมื่อเร็วๆ นี้พบกับนวัตกรรมสุดล้ำของจระเข้ที่ตอบโจทย์การก่อสร้างยุคใหม่และรูปลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่แตกต่าง พร้อมบริการให้คำปรึกษา ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.jorakay.co.th และ เฟซบุ๊ก jorakay