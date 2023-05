ครั้งแรกของชมพู่ อารยา กับการบินลัดฟ้าร่วมงานระดับโลก ด้วยบทบาทของ Friend of Nespresso หนึ่งในแบรนด์ผู้สนับสนุนของเทศกาลหนังเมืองคานส์อย่างเป็นทางการ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 กับบทบาทของเนสเพรสโซในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการใน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ พร้อมด้วย “ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ครั้งแรกในฐานะ Friends of Nespresso บินลัดฟ้าเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์ Festival de Cannes 2023 ครั้งที่ 76 พร้อมเข้าร่วมงานที่ Nespresso La Plage เปิดตัว Summer 2023 Coffee Collection โดยในปี 2023 ได้เนรมิตให้ทั้งงานเต็มไปด้วยสีสันพาสเทลสุดละมุน มาพร้อมกลิ่นอายของทะเลฤดูร้อนเข้ากันได้ดีกับกาแฟในแบบฉบับของเนสเพรสโซ ภายในงานยังมีเซเลบริตี้มากมาย ตบเท้ากันมาสัมผัสกับรสชาติกาแฟในช่วงซัมเมอร์ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสต้อนรับฤดูกาลแห่งแสงแดดอย่างอบอุ่น เริ่มต้นวันสำคัญพร้อมเดินพรมแดง ด้วยกาแฟรสละมุนพร้อมมอบความสดชื่น พาชมช่วงเวลาพักผ่อนของชมพู่ ณ เมืองคานส์ แวะไปดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิคของ Nespresso La Plage ที่ตั้งอยู่ริมชายหาด ด้วยแรงบันดาลใจจากการพักผ่อนในไลฟ์สไตล์แบบ California Dream และการตกแต่งด้วยบรรยากาศริมสระว่ายน้ำต้อนรับซัมเมอร์ โดยชมพู่ อารยาได้เข้ามาเยี่ยมชมป๊อบอัพสโตร์สุดชิคแห่งนี้ พร้อมดื่มด่ำโมเมนต์ยามเช้าด้วยกาแฟจากเนสเพรสโซ นอกจากนั้นยังได้ร่วมทำเวิร์คช็อปทำกาแฟเมนูพิเศษกับบาริสต้าของแบรนด์ในการครีเอทเมนูกาแฟเย็นสนุกๆที่ทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน ด้วยกาแฟรสชาติใหม่ในกลุ่ม Barista Creations จาก Summer 2023 Coffee Collection Juicy Watermelon Over Ice จาก VERTUO Lineหลังจากที่ไปแวะจิบกาแฟมาแล้ว ครั้งนี้คุณชมพู่ ได้เขาร่วม Nespresso Red Carpet ในฐานะ Friends of Nespresso ในชุดซีทรูสีแดงเพลิง สุดเก๋ พร้อมแก้วกาแฟโปรดแบบไม่ห่าง พร้อมเติมพลังไปต่อที่งานปาร์ตี้ในช่วงค่ำ กับเนสเพรสโซในลุคเดรสเลื่อมเมทัลลิคสุดวิบวับ ที่ทำให้บรรยากาศของป๊อบอัพคึกคักยิ่งขึ้น และสนุกกับประสบการณ์กาแฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ Coffee Bar ในการเลือกชิมเมนูกาแฟที่ถูกนำมารังสรรค์เป็นเครื่องดื่มเย็นสุดพิเศษเข้ากับหน้าร้อนนี้ เติมเต็มมนต์เสน่ห์ให้เมืองชายทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศสสดใสสวยงาม พร้อมสนุกไปกับบรรยากาศของกาแฟฤดูร้อนในแบบฉบับของเนสเพรสโซ